¡Gallos de Querétaro sorprenden a Robbie Williams con una playera del equipo!

Los Gallos Blancos de Querétaro siguen dando de qué hablar dentro y fuera de la cancha. Aprovechando el buen momento que atraviesan en el Apertura 2026 de la Liga MX, el club queretano sorprendió al cantante británico Robbie Williams con una playera del equipo, durante su visita a la ciudad para presentarse en el festival Pulso GNP.

A través de sus redes sociales, el conjunto emplumado compartió una fotografía del intérprete de Rock DJafuera de su camerino, sosteniendo la camiseta azul de Querétaro. La imagen estuvo acompañada de un mensaje con el característico humor del equipo.

Aguanten, no se duerman aún. Robbie Williams con la tradicional de Gallos. Ahora sí descansen”, publicó el club en sus cuentas oficiales.

Robbie Williams luce los colores de Gallos Blancos

El gesto del equipo queretano no pasó desapercibido, pues aprovechó la presencia del artista británico en la ciudad para acercarlo a la afición de los Gallos Blancos.

La fotografía también permitió al club mostrar el ambiente que se vive actualmente en la institución, que busca trasladar su buen momento deportivo a sus actividades fuera del terreno de juego y fortalecer el vínculo con sus seguidores.

La visita de Robbie Williams, reconocido por éxitos como Rock DJ, se convirtió así en una oportunidad para que Querétaro llevara sus colores a uno de los eventos musicales más destacados de la región.

Gallos de Querétaro vive un gran momento en el Apertura 2026

Más allá de la anécdota con el cantante, los Gallos Blancos atraviesan un torneo destacado en el Apertura 2026. Después de la Jornada 11 de la Liga MX, el conjunto queretano suma 20 puntos y ocupa la tercera posición de la clasificación general, de acuerdo con los datos proporcionados.

Querétaro se encuentra por debajo del América, que cuenta con 21 unidades, mientras que Toluca también suma 20 puntos. De esta manera, los emplumados se mantienen en la pelea por los primeros puestos del campeonato.

Con buenos resultados en la cancha y presencia fuera de ella, Gallos Blancos busca mantener el protagonismo en el futbol mexicano, mientras su encuentro con Robbie Williams suma una anécdota que conecta al equipo con el mundo del espectáculo.