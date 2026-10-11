Cruz Azul es como mi madre y Pumas como mi esposa: Francisco Palencia habla del Clásico de la Obsesión

El Pumas contra Cruz Azul se ha vuelto un partido en tiempos revueltos. Aunque viejos protagonistas principales de la Liga mexicana, de un tiempo a la fecha han acrecentado la rivalidad, sobre todo por compartir estadio, el Olímpico, escenario del juego de esta tarde.

Durante la historia han existido juegos recordables y eliminaciones increíbles entre estas dos instituciones, sin embargo, no existía odio deportivo hasta hace poco, cuando comenzaron las malas comunicaciones.

En medio de ello, Francisco Palencia es uno de esos personajes que se guía con el manual escénico de haber vivído las dos partes, fue jugador estelar en Cruz Azul y también futbolista y entrenador de Pumas.

Pumas es como una esposa para Palencia

Por eso, se atreve a aseverar lo siguiente: Cruz Azul es como mi madre: es donde nací. Jugué desde la escuelita de formación en Azcapotzalco; después llegué a Acoxpa y me tocó la transición hacia La Noria" .

Francisco Palencia era muy joven cuando ganó el campeonato de 1997 con Cruz Azul. (Mexsport)

Y de Pumas habla de otra manera, aunque similar: Pumas, en cambio, es como una esposa: es el equipo en el que terminé mi carrera y que me dio una familia, felicidad y estabilidad.

En Cruz Azul, Palencia encontró un ADN combativo. Fue el chico rebelde surgio del vergel de las inferiores y que dio carácter e identidad a la nueva sangre. Ganó el título de 1997 y Copa de Campeones de Concacaf, sin embargo, sufrió momentos de crisis con la directiva que lo dejaron enemistado con el club.

¿Cómo le fue a Palencia en Pumas?

En Pumas, se volvió menos emocional. Maduro y sereno, fue capitán en un equipo que recuperó la vertical cuando se salvó del descenso y ganó los títulos de 2009 y 2011, en los últimos buenos tiempos del club.

"Son dos equipos que forman parte de etapas distintas de mi vida y de mi felicidad dentro del futbol. Siempre ha existido una rivalidad muy fuerte entre ellos, incluso desde que yo era niño y jugaba contra Pumas en las categorías inferiores de Cruz Azul.