Jorge Jesus pide un alto al tema Cristiano Ronaldo: "La atención debe centrarse en la selección"
El entrenador lusitano reveló que después de la Fecha FIFA podrá aclarar la polémica con Cristiano
Portugal se llevó los tres puntos en la UEFA Nations League tras vencer 2-4 a Dinamarca, pero el tema de conversación en el combinado lusitano sigue siendo Cristiano Ronaldo y su abandono a la selección. Hoy Jorge Jesus, DT del equipo, pidió dejar el tema atrás.
El estratega resaltó que la Selección de Portugal es lo más importante en estos momentos y pide a los medios de comunicación nacionales e internacionales dejar la novela de Cristiano atrás.
De igual forma, prometió que después del último partido de Portugal en esta Fecha FIFA podrá aclarar las cosas que llevar a que Ronaldo abandonara la concentración. El duelo en cuestión es casa ante Noruega el día domingo.
“La atención debe centrarse, ante todo, en la selección nacional. En cuanto a Noruega, lo que debemos hacer bien es que nuestra gente también esté en sintonía con la bandera y el objetivo. Cristiano Ronaldo es un símbolo de la selección nacional, de Portugal. Después del partido, habrá tiempo de sobra para hablar de ello”
Hay que recordar que Cristiano Ronaldo también reveló en redes sociales que dará su versión de los hechos próximamente, aunque no dio con exactitud la fecha exacta.
Jorge Jesus pide apoyo para el equipo
Luego del escandalo vs Cristiano, cierto sector de aficionados de Portugal colgó mantas en apoyo al jugador y en contra del entrenador. Ante esto, Jorge Jesus señaló que no busca el apoyo personal de los aficionados, sino el cariño hacía todo el equipo.