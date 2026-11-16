Joe Burrow atraviesa el mejor momento de la temporada y su candidatura al MVP de la NFL tomó todavía más fuerza después de la exhibición del domingo por la noche. El quarterback encabezó la victoria de los Cincinnati Bengals por 38-18 sobre los Pittsburgh Steelers, con 409 yardas y cuatro pases de touchdown, un resultado que colocó a su equipo en solitario en la cima de la División Norte de la Conferencia Americana.

El triunfo fue el quinto consecutivo para Cincinnati, que mejoró su marca a 7-2 y desplazó a Pittsburgh del primer lugar divisional. Pero el gran protagonista fue Burrow, quien volvió a demostrar por qué su nombre domina la conversación por el premio individual más importante de la temporada.

De acuerdo con las principales casas de apuestas, el pasador de los Bengals ya desplazó a Josh Allen como favorito para ganar el MVP. La temporada todavía tiene camino por recorrer, pero su rendimiento lo coloca en una posición privilegiada.

Burrow iguala una marca histórica de Peyton Manning

Ante los Steelers, Burrow completó 35 de sus 44 intentos de pase, para una efectividad de 77.5%, con 409 yardas, cuatro touchdowns y ninguna intercepción. Su actuación fue determinante para que Cincinnati construyera una ventaja de 24-3 al descanso y controlara el partido.

El quarterback consiguió además su quinto partido consecutivo con al menos cuatro touchdowns totales, una racha que solamente había logrado antes Peyton Manning, durante su temporada de MVP en 2004. Es importante precisar que la marca considera touchdowns totales, no exclusivamente pases de anotación.

La ofensiva de Cincinnati también tuvo una noche sobresaliente gracias a Ja’Marr Chase, quien terminó con 11 recepciones para 231 yardas, mientras que Chase Brown aportó dos anotaciones por recepción. Con esa combinación, los Bengals castigaron a una defensiva de Pittsburgh que no encontró respuestas para contener el ataque.

En sus nueve partidos disputados, Burrow acumula 2,795 yardas y 27 pases de touchdown, con apenas seis intercepciones y un porcentaje de completos de 74.7%. Durante la racha de cinco victorias, ha lanzado 20 anotaciones y solamente tres intercepciones.

¿Puede Burrow firmar una temporada de 5,000 yardas y 50 touchdowns?

El ritmo estadístico del quarterback abre la puerta a una campaña de dimensiones históricas. Si mantiene su producción actual durante los ocho encuentros restantes de la temporada regular, terminaría con aproximadamente 5,279 yardas y 51 pases de touchdown.

De alcanzar esas cifras y conservar una efectividad superior al 70%, Burrow podría convertirse en el primer quarterback en la historia de la NFL en combinar más de 5,000 yardas, al menos 50 anotaciones por pase y ese porcentaje de completos en una misma temporada.

El contexto ofensivo también juega a su favor. Chase es su principal socio y viene de superar las 200 yardas ante Pittsburgh, mientras que Tee Higgins y Chase Brown ofrecen alternativas para mantener la presión sobre las defensivas rivales.

Cincinnati tiene ahora el control de la AFC Norte y Burrow cuenta con argumentos estadísticos y colectivos para pelear por el máximo reconocimiento individual. Todavía quedan ocho partidos y la carrera por el MVP puede cambiar, pero después de su exhibición ante los Steelers, el quarterback de los Bengals se ha convertido en el hombre a vencer.