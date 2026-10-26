Otro revés al FC Barcelona tras perder El Clásico: Xavi Espart queda fuera dos meses por una lesión

El FC Barcelona confirmó un duro revés médico tras la disputa de El Clásico frente al Real Madrid. El club azulgrana informó mediante un comunicado oficial que su joven defensor, Xavi Espart, padece una sindesmosis en el tobillo derecho y estará fuera de las canchas por lo menos siete semanas. El canterano de 19 años se sometió a las pruebas médicas definitivas que determinaron la gravedad de la dolencia, encendiendo las alarmas en el esquema táctico de Hansi Flick.

El infortunio se produjo durante la primera mitad del encuentro en el Spotify Camp Nou. En el minuto 10, Espart sufrió un fuerte impacto en una disputa de balón con el madridista Aurélien Tchouaméni. Aunque el futbolista intentó resistir sobre el terreno de juego, las molestias acumuladas de compromisos previos obligaron a su sustitución cerca de cumplir la media hora de juego, dejando su lugar a Alejandro Balde.

Impacto en la rotación y partidos que se perderá Xavi Espart

Esta baja representa un impacto considerable para la planificación deportiva de la plantilla catalana en la temporada 2026-27. Espart se había consolidado en el arranque de la campaña como una de las revelaciones de la competición, actuando como un valioso comodín defensivo gracias a su polivalencia para cubrir ambos laterales y la posición de pivote.

Con este diagnóstico, el zaguero se perderá compromisos clave de LaLiga ante el Deportivo Alavés y el Atlético de Madrid, además del trascendental duelo de la UEFA Champions League contra el Aston Villa.

Crisis en la retaguardia de Hansi Flick

La prolongada ausencia del internacional sub-21 agrava los problemas en la línea defensiva del equipo. El técnico alemán deberá reconfigurar su retaguardia de cara a los próximos dos meses, un periodo en el que tampoco podrá contar con los lesionados Eric García, Andreas Christensen y Jules Koundé.

Mientras el jugador inicia su respectivo proceso de tratamiento y rehabilitación, la responsabilidad de los flancos defensivos del Barcelona recaerá de manera directa sobre Alejandro Balde y João Cancelo.