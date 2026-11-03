El World Wide Technology celebra 20 años como pionero del PGA Tour en México

El golf profesional en México tiene una historia que contar y este jueves escribirá un nuevo capítulo en Los Cabos. El World Wide Technology Championship celebrará su vigésima edición como el torneo que abrió las puertas del PGA Tour al país en la era moderna, una aventura que hoy también refleja el crecimiento de los golfistas mexicanos.

La competencia se disputará por cuarta ocasión en El Cardonal at Diamante, campo diseñado por Tiger Woods. Además de conmemorar dos décadas de historia, el torneo forma parte de un momento inédito para el circuito, que por primera vez programó dos eventos consecutivos en México, después del VidantaWorld Mexico Open.

Para Joe Mazzeo, director del torneo, el cambio más significativo desde aquella primera edición está en el talento nacional, que cada vez exige más espacios en el máximo circuito.

“De la primera edición hasta ahora, es el golf mexicano. Álvaro va a ser miembro del PGA Tour el año que viene, hemos contado con campeones mexicanos, hacemos qualifiers donde hay más de 50 peleando un lugar, realmente hoy en día una de las cosas más difíciles para nosotros es otorgar las invitaciones a los mexicanos, los primeros años fue igual de difícil pero porque no había tanta calidad, hoy tenemos muchos y eso es algo que representa la evolución del golf mexicano en estas dos décadas”

La edición de aniversario contará con 120 jugadores, entre ellos Ryan Gerard, número 23 del ranking mundial, y Ben Griffin, ubicado en el sitio 25 y quien regresa para defender el título conquistado en 2025. También participarán otros cuatro campeones anteriores: Austin Eckroat, Erik van Rooyen, Matt Kuchar y Patton Kizzire.

Griffin encuentra en Los Cabos un sitio especial, tanto por sus recuerdos personales como por la confianza que le dejó su triunfo.

“Cuando puedes volver después de ganar tendrás confianza, se siente genial ver mi foto en todos lados. Es un lugar especial, amo Los Cabos, tuve mi fiesta de soltero aquí, amo venir a México, desafiar mi nivel de español, pero es genial ver la cultura, es una semana especial y estoy emocionado por estar de vuelta”

Álvaro Ortiz, Alejandro Madariaga y Jorge Villar representarán a México en un field que también incluye a ocho golfistas latinoamericanos de cuatro países. Con dos décadas de recorrido, el torneo vuelve a poner a Los Cabos en el mapa del golf mundial y a México frente a una oportunidad para demostrar cuánto ha evolucionado su talento.