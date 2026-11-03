Checo Pérez subastará su casco de las 300 carreras en Fórmula 1

Este martes, Sergio ‘Checo’ Pérez encontró la manera de convertir uno de los momentos más emblemáticos de su trayectoria en el automovilismo en un gesto solidario, pues anunció que subastará el casco y el traje que utilizó durante el Gran Premio de México, ambos con un valor histórico al haberlos portado en su carrera número 300 en la Fórmula 1.

Las ganancias obtenidas serán destinadas a la Fundación Checo Pérez, organización que trabaja en favor de niños en situación vulnerable en México. A través de un video publicado en sus redes sociales, el tapatío explicó que decidió donar ambas piezas a su fundación para que los recursos obtenidos mediante las subastas sean destinados a sus actividades sociales.

Se acabó mi Gran Premio número 300, fue una locura lo que me hicieron sentir, será algo que recordaré toda mi vida y quiero que este momento también sea especial para mi Fundación Checo Pérez y para todos los niños de México”, expresó.

Tanto el nomex, así como el casco del piloto mexicano tendrán gran peso en la galería de cualquier coleccionista no solo por que los usará en su Gran Premio número 300, sino que conllevan una trayectoria llena de éxitos en la categoría reina del automovilismo deportivo, en la que destaca un subcampeonato mundial, seis victorias, 39 podios y tres pole positions.

Sergio Checo Pérez tras ganar el GP de Azerbaiyán. Reuters

¿Cuánto cuesta el casco y el traje de Sergio Checo Pérez y cómo participar?

La pieza más representativa de esta iniciativa es el casco conmemorativo de sus 300 Grandes Premios, el cual cuenta con una oferta inicial de un millón 700 mil pesos. Por otro lado, el traje nomex que utilizó durante la carrera en el Autodromo Hermanos Rodriguez tendrá un costo de salida de un millón 800 mil pesos.

Checo Pérez llegó a 300 carreras en Fórmula 1. REUTERS

Además ambos artículos estarán autografiados por el piloto mexicano, lo que tendrá un peso aún más grande en quienes han seguido toda la trayectoria de Checo en la Fórmula 1. Asimismo, las subastas comenzaron este martes 3 de noviembre a las 13:30 horas y permanecerán abiertas hasta el próximo 7 de noviembre, y quienes estén interesados en participar deberán enviar sus ofertas mediante un mensaje directo a la cuenta oficial de Instagram @fundacionchecoperez.