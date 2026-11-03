El “Potro” Gutiérrez rompe el silencio sobre su salida de Cruz Azul

El “Potro” Gutiérrez reconoció públicamente por primera vez después de haber sido destituido como técnico de Cruz Azul Femenil: “No hagas cosas buenas que parezcan malas”.

Así analizó el ex estratega de La Máquina el haber asistido al festejo del 110 aniversario de las Águilas de América para recibir un reconocimiento por su carrera como jugador del cuadro de Coapa, razón por la que fue separado de su entonces cargo de técnico del cuadro femenil cementero.

Fui a un reconocimiento como jugador y después hubo muchas versiones dudando de mi profesionalismo. Mi madre siempre decía, ‘no hagas cosas buenas que parezcan malas’. Yo lo veo ya desde ese punto de vista, creo que la situación se salió de control en todos sentidos, porque al final yo fui a un reconocimiento como jugador y después hubo demasiadas versiones dudando de mi profesionalismo y cosas que no tenían absolutamente nada que ver”, mencionó el Potro en entrevista con Claro Sport.

El pasado 12 de octubre, el Club América celebró 110 años de haber sido fundado. Como parte de sus festejos, la institución entregó un reconocimiento a diversos jugadores que tuvieron un pasado exitoso con el equipo.

En dichos reconocimientos fue considerado e invitado a la celebración Raúl Gutiérrez, entonces Director Técnico de Cruz Azul Femenil.

Las imágenes del “Potro” con la camiseta de aniversario del Club América recibiendo su reconocimiento inundaron las redes sociales y las críticas no se hicieron esperar. La primera acción del técnico fue compartir una disculpa pública. Hoy revela que la idea de hacerlo no fue suya.

"Fue un requerimiento de la Directora Deportiva, que fue lo que recomendó. Y evidentemente así como empezó a darse toda la situación creo que no estaba de más simplemente aclarar cómo era la situación para la gente.

“En este tipo de circunstancias hay quien te da la razón, hay quien te dice todo lo contrario, por eso me quedo con la experiencia, me quedo con esa idea de que estábamos cambiando cosas importantes para una institución como Cruz Azul en un segmento que le hace mucha falta”, consideró el estratega.