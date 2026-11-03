Matheus Cunha tras la remontada del Manchester United: “Hoy fue un día bendito para mí”

Este miércoles, Matheus Cunha se transformó en el héroe del Manchester United en el partido ante la Roma en la UEFA Champions League, pues en los últimos compases de la contienda marcó dos goles, los cuales terminaron por sellar la victoria de los Red Devils en Old Trafford. Sin embargo, fue expulsado tras celebrar quitándose la camiseta. No obstante, declaró que fue un día bendito en su carrera.

El Manchester United fue del infierno al cielo en su propio estadio. No bastó solo con los dos goles de la Roma en los primeros 20 minutos de partido ni con su falta de contundencia frente al arco rival; también remaron contra la corriente que significó el peso de Old Trafford, pues sus aficionados, molestos con la situación y el desempeño del equipo, comenzaron a lanzar objetos al campo en contra de sus jugadores.

Sin embargo, la pelota es caprichosa y en ocasiones también suele portarse bipolar, así como la gente que la rodea, como es el caso de los aficionados locales, que pasaron del odio al amor. Bruno Fernandes enseñó el camino, pero Matheus Cunha selló la ruta con sus dos anotaciones y declaró que tiene que convertirse en el faro que ilumine los pasajes oscuros que atraviese su equipo.

Si necesito ser este tipo, tener esta responsabilidad en los momentos difíciles y los buenos momentos, siempre necesito demostrarlo… Cuando vi entrar el balón, para ser honesto, no creí que habíamos logrado la remontada”, declaró en la zona de entrevistas al término del encuentro.

Tras este resultado, el Manchester United igualó al Real Madrid como el equipo con más remontadas tras dos o más goles de desventaja en la historia de la UEFA Champions League, con cuatro. Por lo que la actuación de Matheus Cunha fue aún más memorable y se convirtió en el héroe de los Red Devils, así que no ocultó su satisfacción y resumió su noche en una frase:

Hoy fue un día bendito para mí”.

Cunha espera que sea el punto de partida para cambiar la temporada

La actual temporada se convirtió en el peor arranque de campaña en la historia del Manchester United desde 1986 en la Premier League, pues los Red Devils marchan en la decimoséptima posición de la clasificación, aunado a sus recientes descalabros ante el Atlético de Madrid y el Como 1907 en la UEFA Champions League.

Michael Carrick desencajado tras perder ante el Chelsea. REUTERS

Por lo que el brasileño también aprovechó para referirse al momento complicado que ha atravesado el Manchester United y expresó su deseo de que esta victoria represente un cambio en la dinámica del equipo.