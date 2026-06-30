“Seremos 12 en la cancha”: Antonio Valencia recuerda a “Chucho” Benítez antes del México vs. Ecuador

En la previa del partido entre México y Ecuador, correspondiente a los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo 2026, el exfutbolista ecuatoriano Antonio Valencia recordó a Christian “Chucho” Benítez, uno de los jugadores más importantes en la historia reciente de la selección ecuatoriana y del futbol mexicano.

Benítez militó en Santos Laguna y América durante su etapa en la Liga MX, donde se consolidó como uno de los delanteros más destacados del campeonato. Tras proclamarse campeón con el conjunto azulcrema en el Clausura 2013, emigró al futbol de Qatar. Unos meses después, el 29 de julio de ese mismo año, falleció tras sufrir un paro cardiorrespiratorio.

Además de su trayectoria en clubes, el “Chucho” fue un habitual convocado con la Selección Nacional de Ecuador, con la que disputó múltiples partidos.

Antonio Valencia asegura que Benítez estará presente ante México

A través de sus redes sociales, Antonio Valencia dedicó un mensaje a quien fuera su compañero en la selección ecuatoriana y aseguró que su recuerdo acompañará al equipo en el partido frente a México.

El exjugador señaló que esta Copa del Mundo probablemente habría sido la última de Christian Benítez como futbolista y expresó que le habría gustado verlo disputar un torneo de esta magnitud y ayudar a Ecuador en un partido tan importante.

“Hoy seremos 12 en la cancha, porque mi hermano Chucho estará presente en este estadio donde tantos goles hizo. Christian, hermano, este seguramente sería tu último Mundial. Me hubiera encantado verte hoy divirtiéndote y dándonos una alegría. Vamos muchachos, es un gran día para hacer historia”, escribió Valencia.

El legado del “Chucho” Benítez en el futbol mexicano

Christian Benítez dejó una huella importante durante su paso por la Liga MX.

Su primer título de goleo lo consiguió con Santos Laguna. Posteriormente, ya como jugador del América, obtuvo tres campeonatos de goleo consecutivos: compartió el del Clausura 2012 con Iván Alonso, de Toluca; el del Apertura 2012 con Esteban Paredes, de Atlante; y ganó en solitario el Clausura 2013.

Ese tricampeonato de goleo no se registraba en el futbol mexicano desde la temporada 1995-1996, cuando Carlos Hermosillo consiguió tres títulos consecutivos con Cruz Azul. La marca volvió a repetirse hasta el Apertura 2025 con Paulinho, delantero portugués del Toluca.

En total, Benítez marcó 51 goles en Liga MX con Santos Laguna y 52 con América. Su última temporada en México terminó con el título del Clausura 2013 antes de ser transferido al El Jaish SC de Qatar.

El 29 de julio de 2013, apenas unas semanas después de su llegada al futbol catarí, Christian Benítez falleció tras sufrir un paro cardiorrespiratorio, poniendo fin a la carrera de uno de los delanteros más destacados que han pasado por el futbol mexicano y por la Selección de Ecuador.