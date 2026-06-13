Jesús Mena asume la presidencia de la Asociación de Medallistas Olímpicos de México

El medallista olímpico de clavados en Seúl 1988, Jesús Mena Campos, asumió la presidencia de la Asociación de Medallistas Olímpicos de México durante la Asamblea General Extraordinaria celebrada en las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano (COM).

Al tomar posesión del cargo, Mena Campos expresó su compromiso de trabajar en favor de quienes han representado a México en el podio olímpico y de fortalecer el legado de los medallistas como referentes del deporte nacional.

Los medallistas olímpicos no debemos ser guardianes de la memoria. Debemos ser constructores del mañana”, afirmó el nuevo presidente del organismo.

Jesús Mena, presidente de la Asociación de Medallistas Olímpicos de México. COM

Mena destacó que alcanzar una medalla olímpica representa uno de los mayores logros en la carrera de cualquier deportista, pero subrayó que la responsabilidad de un medallista no concluye al terminar la competencia, sino que continúa a través de su contribución al desarrollo del deporte y de la sociedad.

Asimismo, reconoció el trabajo realizado por Daniel Aceves Villagrán, quien le antecede en el cargo, medallista de plata en lucha grecorromana en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984, a quien calificó como una figura histórica del deporte mexicano.

Su medalla ocupa un lugar especial en el deporte mexicano, no sólo por el resultado, sino porque representa el ejemplo de esfuerzo, disciplina, constancia y responsabilidad de portar los colores de México ante el mundo”, señaló.

Por su parte, la presidenta del Comité Olímpico Mexicano, María José Alcalá Izguerra, destacó la relevancia de los medallistas olímpicos como modelos a seguir para niñas, niños y jóvenes, al transmitir los valores que distinguen al movimiento olímpico.

Ustedes motivan a niños, a jóvenes, a mujeres y a hombres para hacer deporte. Tenemos que impulsar los valores olímpicos en las nuevas generaciones y nadie mejor que ustedes para cumplir esa misión”, expresó.

María José Alcalá Izguerra, presidenta del Comité Olímpico Mexicano. COM

Alcalá también reconoció la trayectoria de las medallistas olímpicas María Teresa Ramírez y Alejandra Orozco por su contribución al deporte mexicano y su papel inspirador para las mujeres.

Finalmente, agradeció la labor desempeñada por Daniel Aceves al frente de la Asociación de Medallistas Olímpicos de México, destacando su liderazgo y compromiso en favor de los atletas que han representado al país en los Juegos Olímpicos