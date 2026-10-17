Javier Tebas acusa al Real Madrid de manipular información sobre su dimisión

Javier Tebas, presidente de LaLiga, acusó al Real Madrid de manipular la información publicada por medios internacionales para presentar como un respaldo a su petición de dimisión las noticias que han informado sobre la polémica entre ambas partes.

El enfrentamiento se originó después de que Tebas comparara determinados métodos de comunicación utilizados por la directiva madridista con procedimientos asociados a Joseph Goebbels, ministro de Propaganda del régimen nazi. El club consideró intolerable esa comparación y exigió la dimisión inmediata del presidente de la competición española.

A través de sus redes sociales, el dirigente defendió sus declaraciones y precisó que su referencia no pretendía equiparar directamente a las personas, sino señalar determinadas prácticas comunicativas. También cuestionó la interpretación que el conjunto merengue hizo de las publicaciones de medios de distintos países.

El Real Madrid pidió la dimisión de Javier Tebas. Reuters

Tebas defiende su comparación con los métodos de propaganda

En su respuesta, el presidente de LaLiga sostuvo que sus palabras se referían a procedimientos concretos de comunicación, entre ellos la repetición sistemática de mensajes, la selección interesada de hechos y la construcción de un enemigo. Según explicó, son mecanismos que se estudian en las facultades de Periodismo y Comunicación.

Mi comparación se refiere a procedimientos concretos: repetición sistemática, selección interesada de hechos y construcción de un enemigo. Son mecanismos que se estudian en facultades de Periodismo y Comunicación, incluso para analizar su presencia en la actualidad.

La controversia escaló después de que el Real Madrid difundiera un comunicado con el mensaje: “La prensa internacional, indignada con las palabras de Tebas, pide su dimisión”. El club acompañó esa afirmación con una recopilación de titulares publicados por medios de comunicación de diferentes países sobre las declaraciones del dirigente.

Tebas cuestionó que esas publicaciones representaran un respaldo de la prensa internacional a la exigencia del equipo madridista. Para el presidente de LaLiga, informar sobre la postura de una institución no significa que los medios compartan necesariamente esa posición.

Real Madrid exige la salida del presidente de LaLiga

El dirigente respondió directamente a la interpretación del club mediante otro mensaje en redes sociales, en el que lo acusó de alterar el sentido de la información difundida por los medios.

El Real Madrid manipula la información para presentar su petición de dimisión como una exigencia de la prensa internacional.

Tebas también insistió en que la repercusión mediática de una declaración no equivale a una adhesión a su contenido.

El Real Madrid manipula la información para presentar su petición de dimisión como una exigencia de la prensa internacional.

El Real Madrid lanzó un comunicado confrontando a Javier Tebas presidente de LaLiga Especial

Por su parte, el Real Madrid formalizó su exigencia de que Tebas abandone la presidencia de LaLiga y la vicepresidencia de la Real Federación Española de Fútbol. En su comunicado, el club expresó:

En consecuencia, el Real Madrid C. F. exige su dimisión inmediata como presidente de LaLiga y vicepresidente de la Real Federación Española de Fútbol.

La institución madridista también mantiene su postura en torno al Caso Negreira, asunto sobre el que afirma buscar defenderse. Mientras continúan los intercambios públicos entre el club y el dirigente, la polémica permanece abierta en vísperas de El Clásico entre Barcelona y Real Madrid, uno de los encuentros de mayor interés del futbol español.