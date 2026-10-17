 VIDEO: Lamine Yamal marca golazo en victoria de Barcelona vs Betis

Lamine Yamal continúa demostrando que su impacto en el fútbol mundial no tiene techo. El joven atacante del FC Barcelona no solo se mantiene firmemente en la conversación por el Balón de Oro, sino que este fin de semana firmó una jugada antológica ante el Real Betis Balompié que de inmediato se posiciona entre los grandes candidatos al Premio Puskás.

El escenario para esta nueva exhibición fue el Estadio La Cartuja, donde el talento azulgrana volvió a acaparar todos los reflectores. Desde los primeros compases del partido, la joya del conjunto catalán dejó en claro que sería la pieza diferencial de la jornada.

Así fue el gol de Lamine Yamal vs Betis

Transcurría apenas el minuto 9 del encuentro cuando Yamal tomó el esférico en tres cuartos de cancha. Con la determinación y frescura que lo caracterizan, comenzó a encarar a una zaga bética que se vio obligada a retroceder de forma desesperada ante la inminente amenaza.

Tras insinuar un desborde por la banda hacia la línea de fondo, el atacante ejecutó un sutil recorte hacia el centro con un regate digno de la escuela brasileña. En cuestión de un segundo, dejó desarmada a la defensa rival para acomodarse a su perfil idóneo.

Sin dudarlo un instante, la joya culé sacó un disparo impecable con su zurda privilegiada. El balón tomó un efecto perfecto y viajó directamente hacia el ángulo superior de la portería defendida por el conjunto bético.

El guardameta Álvaro Valles se lanzó y estiró la mano todo lo que pudo para intentar desviar el remate. Sin embargo, la potencia y colocación del disparo hicieron que la estirada fuera inútil, sellando así un auténtico golazo para su historial personal.

Esta genialidad significó el 0-1 parcial a favor del Barcelona y confirmó el momento dulce que atraviesa el extremo. En lo que va de la temporada entre LaLiga y la Champions League, Lamine registra 9 goles y 10 asistencias en 11 partidos disputados.

Ceremonia del Balón de Oro

Con estas cifras espectaculares de casi dos contribuciones de gol por encuentro, la joven estrella afianza su posición entre la élite global. Su impacto llega justo a tiempo para la entrega del Balón de Oro, galardón que se otorgará el próximo 26 de octubre.