Joan Laporta arremete contra Real Madrid y defiende a Javier Tebas como presidente de LaLiga

La novela en España continúa y esta vez fue el FC Barcelona el encargado de escribir un nuevo capítulo. Luego de que Real Madrid saliera a pedir públicamente la dimisión de Javier Tebas como presidente de LaLiga, Joan Laporta sale a dar su polémico punto de vista.

El presidente de Barcelona defendió a Javier Tebas para que mantenga su puesto como máximo dirigente de LaLiga y a diferencia de lo que piensan en Madrid, Laporta asegura que tienen suerte de tenerlo en la organización.

“Suerte que tenemos a (Javier) Tebas como presidente de LaLiga, que tiene la experiencia que requieren estos temas y además tiene un buen criterio para combatir estos ataques que está haciendo el Madrid en LaLiga”

De igual forma, Joan Laporta aprovechó para mandar un duro mensaje en contra del acérrimo rival y señaló que están inconformes con todo lo que sucede actualmente en el futbol y por esa razón buscan crear polémica.

“Parece que quieren reventarlo todo; que quieren reventar LaLiga, que quieren reventar el Comité Técnico de Árbitros, tampoco están contentos con la Federación, no están contentos con nada”

Para finalizar, el dirigente demarcará Barcelona lanzó un dardo que a poco más de una semana ya empieza a calentar El Clásico, asegurando que todo este show por parte del Real Madrid es para ocultar el mal momento deportivo que vive el club desde hace un par de temporadas.

“Buscan excusas para no aceptar la situación en la que están”

El Clásico que puede definir LaLiga en octubre

Parece pronto para definir a un campeón de liga, pero El Clásico tiene implicaciones cruciales para las aspiraciones de ambos equipos.

Previo al arranque de la Jornada 9 el FC Barcelona es líder de la tabla con 24 puntos y el Madrid se sitúa en la cuarta posición con apenas 18 unidades.

En caso de ambos equipos ganen sus duelos este fin de semana, llegarán a su enfrentamiento con diferencia de 6 unidades y una victoria de Barcelona sería catastrófica para el Madrid, creando una brecha de 9 unidades entre ambos con menos de la mitad del torneo disputado.