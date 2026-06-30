Barcelona hace oficial la venta de Ansu Fati al Mónaco tras su cesión

El FC Barcelona hizo oficial la venta de Ansu Fati al Mónaco de la Ligue 1, después de una temporada en calidad de préstamo con el conjunto francés. El futbolista formado en La Masia continuará su carrera bajo las órdenes de Sébastien Pocognoli, luego de consolidarse como una pieza importante del equipo durante la campaña pasada.

En su año como cedido, Ansu Fati disputó 30 partidos con el Mónaco, 25 de ellos en la Ligue 1 y cinco en la UEFA Champions League. Durante ese periodo marcó 11 goles en el campeonato local y uno más en la competición europea.

Su rendimiento llevó al club francés a ejecutar la compra del futbolista. De acuerdo con medios europeos, la operación ronda los 11 millones de euros. Además, el Barcelona se reservó un porcentaje de una futura venta del atacante.

La transferencia también representa un alivio para las finanzas del conjunto blaugrana. Antes de concretar la operación, el club y el jugador renegociaron su contrato, distribuyendo 26 millones de euros brutos de salario hasta el 30 de junio de 2028.

Con la salida definitiva de Ansu Fati, el Barcelona reduce aproximadamente 17.2 millones de euros brutos de su masa salarial, una cifra que le permitirá liberar margen dentro de su estructura económica.

Las lesiones frenaron el crecimiento de Ansu Fati

La irrupción de Ansu Fati en el primer equipo del Barcelona lo convirtió en una de las mayores promesas del futbol europeo.

El delantero debutó con el conjunto catalán a los 16 años, nueve meses y 25 días, convirtiéndose en el segundo futbolista más joven en disputar un partido oficial con el club.

También estableció marcas como el jugador más joven en anotar un gol con el Barcelona tanto en LaLiga como en la UEFA Champions League, lo que incrementó las expectativas sobre su futuro.

Sin embargo, una serie de lesiones cambió el rumbo de su carrera.

En noviembre de 2020 sufrió una rotura del menisco interno de la rodilla derecha, una lesión que derivó en cuatro operaciones y lo mantuvo fuera de las canchas durante un año.

Apenas dos meses después de regresar a la actividad, volvió a lesionarse al sufrir una rotura del bíceps femoral, lo que lo obligó nuevamente a permanecer alejado de los terrenos de juego.

El atacante, que heredó el dorsal 10 tras la salida de Lionel Messi, también pasó por el Brighton & Hove Albion en calidad de préstamo. Durante esa etapa volvió a enfrentarse a problemas físicos que limitaron su continuidad.

Tras regresar al Barcelona, Ansu Fati fue cedido al Mónaco, donde consiguió recuperar regularidad y protagonismo. Ese rendimiento convenció al club francés de adquirir de forma definitiva los derechos del futbolista, poniendo fin a su etapa como jugador del Barcelona.