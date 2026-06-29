Neuer iguala récord HISTÓRICO de Antonio Carbajal, exportero mexicano, en Mundiales

La selección alemana comenzó el Mundial 2026 con una excelente dinámica, mostrando solidez defensiva y un futbol ofensivo que ilusionaba a sus seguidores.

Sin embargo, la Die Mannschaft ha ido sufriendo un progresivo desgaste, con dificultades para mantener el ritmo y cerrar los partidos ante rivales cada vez más complicados.

Manuel Neuer ya tuvo una gran atajada ante Paraguay REUTERS

De momento, Alemania pierde ante Paraguay en los dieciseisavos de final, un resultado inesperado que pone en jaque su continuidad en el torneo y genera preocupación en el entorno germano, donde se esperaba un desempeño más dominante.

Neuer iguala el récord histórico de Antonio Carbajal

Con el tanto paraguayo, Manuel Neuer alcanzó los 10 partidos consecutivos recibiendo al menos un gol en Copas del Mundo, empatando así el histórico récord negativo que ostentaba el legendario guardameta mexicano Antonio Carbajal, quien lo logró entre 1950 y 1962.

La ‘Torta’, una figura icónica del futbol mexicano, dejó una marca de 10 encuentros consecutivos con goles en contra que no se había igualado durante décadas y parecía difícil de alcanzar.

Ahora, Neuer se une a esta selecta, y poco deseada, lista de arqueros que han sufrido rachas prolongadas recibiendo goles.

A sus 40 años, el capitán alemán acumula esta cifra en un período que abarca desde Rusia 2018 hasta la actual edición, demostrando su longevidad pero también la vulnerabilidad reciente de la zaga teutona.

Top de porteros recibiendo gol en partidos consecutivos en Mundiales

Manuel Neuer (2018-2026) - 10

Antonio Carbajal (1950-1962) - 10

Thomas Ravelli (1990-1994) - 9

Jean-Marie Pfaff (1982-1986) - 8

Jorge Campos (1994-1998) - 8

Manuel Neuer regresó a la selección de Alemania Reuters

Neuer, una tarde agridulce con Alemania

Neuer también igualó el récord del futbolista alemán con más titularidades en un Mundial, superando marcas históricas de leyendas como Lothar Matthäus y Miroslav Klose al llegar a su partido número 23 como titular en la competición.

Sin embargo, de momento este logro resulta muy agridulce para el portero y para toda Alemania. La derrota parcial ante Paraguay empaña los hitos individuales y pone a la Mannschaft al borde de la eliminación temprana, recordando que los récords personales poco consuelan cuando el equipo colectivo sufre.