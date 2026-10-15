La Jarochita estará fuera del ring entre tres o cuatro meses

Hace unos días, La Jarochita estaba de regreso en el ring, pero una nueva lesión la alejará de los cuadriláteros por un espacio entre tres o cuatro meses. La veracruzana explicó cómo fue el momento en el que volvió a lastimarse.

“La emoción de volver a regresar a mi casa, la Arena México, de volver a pisar el ring después de tres meses. Era tanta la emoción tal vez, que cuando salí en el tope vi la valla tan cerquita, que lo que hice fue meter las manos para cubrir la nuca de Lluvia y no estamparme yo de cara. Traté de frenar el vuelo y, pues lamentablemente, sentí un dolor en mi antebrazo”, mencionó en el CMLL Informa.

La Jarochita recordó que tenía tanta adrenalina que siguió luchando y después de que la rindieron, bajó enseguida a los servicios médicos, la checaron y seguía teniendo movilidad en la muñeca.

La luchadora técnica aclaró que esta es una nueva lesión, porque de la operación anterior su muñeca está perfecta.

“Esta es una nueva lesión que fue provocada por el vuelo, el impacto que tuvo mi mano con la valla”, destacó la Campeona Universal de Amazonas en 2021.

Ante la baja nuevamente, La Jarochita se dijo con sentimientos encontrados y afirmó que regresará con más ganas y renovada.

“Trato de no pensar, era un mes muy importante para mí. Saber que otra vez me voy, que otra vez no voy a pisar el ring, que tengo que esperar. Esto es de paciencia, que la mente juega mucho, que tengo que ocuparme de otras cosas y tratar de estar bien física y mentalmente para poder regresar bien, con más ganas y a recuperar el lugar porque me ha costado mucho”, indicó la gladiadora que lleva 10 años en el CMLL.