Máscara Dorada aguantó el dolor y la rudeza de Zandokan Jr

Máscara Dorada no la pasó bien sobre el ring de la Arena México. Zandokan Jr le propinó severos castigos y lo llevó de esquina a esquina para tratar de debilitarlo, pero “El Chico Maravilla” aguantó el dolor para imponerse en la batalla estelar del martes en función del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL).

“El Rey del Mundo” le puso su ingrediente principal a la lucha. Lanzó a su rival contra la protección del ring, después lo sometió en cada esquina y le rompió la máscara.

"Una Estrella fugaz" puso final al encuentro del Martes en la Arena México CMLL

A pesar del dolor que sentía Máscara Dorada, siguió el combate. En un mortal hacia atrás, el rudo lo lanzó con las piernas a la primera fila de los asientos en la Arena México.

El luchador técnico puso punto final al combate, cuando una “Estrella Fugaz” dio en su cometido para que se escucharan las tres palmadas del réferi El Olímpico, que regresó a los encordados tras una cirugía en la cabeza.

En la batalla semifinal en relevos increíbles, Keyra tuvo de aliada a su enemiga La Garra Negra, mientras que Sanely con India Sioux.

La rivalidad entre las primeras brotó en todo momento. Cuando “La Dama del Guante Negro” intentó rendir a Keyra, la integrante de la Dinastía Ortiz aprovechó para sorprender a su oponente. La hija de Mano Negra se molestó y provocó una discusión.

India Sioux provocó que Garra Negra golpeara accidentalmente a Keyra, quien le quitó la máscara. Sioux y Sanely pelearon entre sí.

Al final, Keyra e India se quejaron de sus compañeras. La primera retó a Sanely a un duelo de máscaras, mientras que Garra Negra alzó la mano para decirle a Sanely que ya no caben las dos en el mismo ring.

"Los Infernales" se llevaron el triunfo sobre Capitán Suicida, Rey Pegasus y Brillante Jr CMLL

Por otro lado, Capitán Suicida, Rey Pegasus y Brillante Jr, sucumbieron ante la rudeza de “Los Infernales”, Averno, Mephisto y Euforia.

A su vez, “Los Viajeros del Espacio”, Max Star, Futuro y Valiente Jr, se impusieron a Infarto, Crixus y Cerebro Negro Jr.