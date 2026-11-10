Jannik Sinner pone fecha a su regreso y apunta al Australian Open 2027

El tenis mundial sigue lamentando la prolongada ausencia de Jannik Sinner. Desde su triunfo en Wimbledon en julio, el italiano no ha vuelto a competir por una lesión en la rodilla derecha (síndrome de la banda iliotibial).

Dicha lesión le obligó a cerrar anticipadamente la temporada 2026, perder el número uno del ranking ante Alexander Zverev y dejar un vacío en el circuito que sus rivales y aficionados notan cada semana.

Sin embargo, llegan buenas noticias para su retorno. Tras meses de silencio relativo y un plan de recuperación conservador, el altoatesino ha dado por fin una fecha clara que ilusiona al deporte.

El clasificado como mejor tenista del planeta tiene 11 mil puntos y solo 1, 280 de ventaja sobre Alexander Zverev. Foto: AFP.

Sinner fija el Australian Open 2027 como meta de regreso

En una conferencia de prensa celebrada este martes en Milán, en el marco de un evento de su patrocinador Allianz, Sinner confirmó que el objetivo prioritario es volver a las pistas en el Australian Open de enero de 2027, el primer Grand Slam del año y un torneo que ya ha ganado en dos ocasiones.

El de 25 años, que no juega desde la final de Wimbledon contra Zverev, explicó que trabaja día a día en el gimnasio y con el equipo médico para llegar en condiciones, aunque podría disputar algún torneo previo (como el Six Kings Slam o Brisbane) para recuperar ritmo competitivo.

El objetivo es ir a Australia; espero llegar y quizás jugar algunos torneos antes. Ahora mismo necesito seguir los protocolos sin apresurarme. Tengo mucha fe en el proceso y estoy trabajando hacia ese objetivo”, señaló.

El campeón, que admite echar de menos competir y dar el 100%, subrayó la importancia de no forzar los tiempos para proteger su futuro.

“Al principio teníamos en mente un objetivo imposible de regreso, así que tomamos otro camino. Soy un tenista, no un médico, así que la única opción es confiar en ellos. Extraño jugar al tenis. Ahora mismo, sin embargo, es crucial que cuide mi cuerpo, porque quiero seguir jugando otros 10 o 15 años”, finalizó.

Sinner, que ha confiado su recuperación a especialistas de primer nivel y mantiene un enfoque paciente tras renunciar a la cirugía, dejó claro que el plan no ha cambiado: Melbourne como meta principal.

Con el ranking y el trono mundial en juego, el circuito espera con ansias el regreso del italiano más dominante de los últimos años.