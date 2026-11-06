Jannik Sinner anuncia su separación de Darren Cahill: ¿quién será su nuevo entrenador?

Jannik Sinner, actual número dos del mundo, anunció el fin de su relación profesional con Darren Cahill, entrenador australiano que lo acompañó durante las últimas cinco temporadas y fue una pieza importante en su consolidación como una de las principales figuras del tenis mundial.

El propio tenista italiano confirmó la noticia mediante un video publicado en sus redes sociales, donde dedicó unas emotivas palabras a su ahora exentrenador y agradeció el trabajo realizado durante su etapa juntos.

Gran parte de lo que soy, como jugador y como persona, te lo debo a ti. De estas cinco temporadas, no olvidaré ni un solo día. Gracias, amigo mío, por todo. Ha sido un privilegio", expresó Sinner en su mensaje de despedida.

¿Quién será el nuevo entrenador de Jannik Sinner?

Tras la salida de Darren Cahill, los medios de comunicación señalan al sueco Magnus Norman como el posible sustituto del técnico australiano en el equipo del italiano.

Norman, de 50 años y exnúmero dos del mundo, cuenta con una amplia trayectoria como entrenador. Durante su carrera llevó a su compatriota Robin Söderling a colocarse entre los cinco mejores tenistas del ranking ATP y a disputar dos finales de Roland Garros.

Posteriormente, también dirigió al suizo Stan Wawrinka, a quien acompañó durante la conquista de tres títulos de Grand Slam.

De acuerdo con los reportes, el entrenador sueco se incorporaría al equipo de Sinner junto a Simone Vagnozzi, quien trabaja con el italiano desde 2022, al igual que Cahill.

¿Por qué se separaron Jannik Sinner y Darren Cahill?

La salida de Cahill representa el cierre de una etapa importante para Jannik Sinner, quien pasó de ser una de las promesas del tenis a consolidarse en la élite del circuito ATP bajo la dirección del australiano.

El entrenador tenía previsto abandonar el equipo en 2025, pero decidió prolongar su permanencia. Durante Wimbledon, había señalado que continuaría trabajando con el italiano hasta finales de 2026 antes de evaluar su futuro.

Por ahora, Sinner no ha explicado públicamente los motivos específicos de la separación, por lo que no se ha confirmado que exista algún conflicto entre ambos.

¿Cuándo volverá Jannik Sinner a las canchas?

El italiano se encuentra fuera de las competencias desde que conquistó Wimbledon en julio, debido a una lesión persistente en la rodilla. Sin embargo, tiene previsto regresar a las pistas en diciembre para participar en el torneo de exhibición Six Kings Slam, que se disputa en Arabia Saudita.

Además, su decisión de no participar en los torneos ATP restantes de 2026 tendrá consecuencias en el cierre de la temporada y en la clasificación mundial.

La separación de Cahill marca un nuevo capítulo en la carrera de Jannik Sinner, quien buscará mantener su protagonismo en el tenis internacional con una nueva configuración en su equipo técnico.