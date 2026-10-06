Sinner pone fin a su temporada 2026 por lesión de rodilla; podría perder el número 1

Sin recuperarse de la lesión en la rodilla derecha que le impide jugar desde que conquistó Wimbledon, en julio, el tenista Jannik Sinner, número 1 del mundo, anunció este martes que pone fin a su temporada.

Junto con los médicos hemos decidido que necesito un tratamiento para la rodilla, lo que significa que la temporada 2026 ha terminado oficialmente", declaró el italiano en un mensaje de video difundido a través de sus redes sociales.

Triste por perderse el cierre de temporada, que tendrá como últimos eventos el Masters y las finales de la Copa Davis, ambos en Italia, Sinner declaró: "En este momento también tengo que pensar en mi carrera a largo plazo".

"Así que haré todo lo posible para volver al 100%", concluyó su mensaje el italiano de 25 años y ganador de cinco Grand Slams.

Apenas unos minutos antes, su equipo de comunicación había adelantado la noticia y precisó que el tratamiento se debe a una inflamación en la rodilla, por lo que por ahora se descarta una intervención quirúrgica.

Sinner cierra 2026 con seis títulos

Según la prensa italiana, el tenista sufre tendinopatía en la rodilla derecha e inflamación de la banda iliotibial, por lo que el viernes pasado consultó en Lyon al doctor Bertrand Sonnery-Cottet, especialista en lesiones de rodilla.

El sábado se anunció su baja del Masters 1000 de Shanghái, apenas unos días después de que también quedara fuera del ATP 500 de Pekín, donde defendía el título.

De esta manera, Sinner pone fin a una temporada 2026 con 44 victorias y solo tres derrotas, además de seis títulos conquistados, para llegar a un total de 30 en su carrera. Entre ellos se encuentran Wimbledon y una inédita racha de cinco Masters 1000 consecutivos: Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid y Roma.

También sufrió una gran desilusión en Roland Garros, el único Grand Slam que falta en su palmarés.

Sin el vigente campeón, el español Carlos Alcaraz, Sinner llegó a París como el gran favorito, respaldado también por sus tres victorias en los torneos preparatorios de la gira de tierra batida: Montecarlo, Madrid y Roma.

Pero, víctima de un golpe de calor en el tercer set, cuando estaba a un solo juego de la victoria, el italiano fue eliminado en segunda ronda en París por el argentino Juan Manuel Cerúndolo.

¿Sinner perderá el número 1 de la ATP?

La ausencia de Sinner también debería provocar un cambio en el número 1 de la ATP, ya que tenía que defender muchos puntos en los últimos torneos del año tras sus victorias la temporada pasada en Viena, el Masters 1000 de París y el Masters ATP de Turín, que otorga 1,500 puntos al ganador.

Con 11,000 puntos en la clasificación mundial, Sinner solo tiene ahora 1,280 puntos de ventaja sobre Alexander Zverev, quien está firmando la mejor temporada de su carrera.

Campeón de sus dos primeros títulos de Grand Slam en 2026, en Roland Garros y el US Open, el alemán fue semifinalista del Abierto de Australia y finalista de Wimbledon. En Pekín fue eliminado en los cuartos de final, pero será uno de los favoritos en el Masters 1000 de Shanghái, que comienza el miércoles.

Zverev, de 29 años, no tuvo grandes resultados en los últimos torneos del año: sus mejores actuaciones fueron las semifinales del Masters 1000 de París y una final en Viena, ambas perdidas frente a Sinner. Por ello, podrá sumar muchos puntos.

Con información de AFP.

*mcam