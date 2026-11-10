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Pumas vs. Tigres EN VIVO. Cuartos de final del torneo Apertura 2026 de la Liga MX Femenil

El conjunto femenil auriazul recibe la visita de las Amazonas en el primer encuentro de la Liguilla

Por: Ricardo Thomas

Pumas vs. Tigres.
Pumas vs. Tigres.Especial
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Pumas
22
Tigres
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Cuartos de final de la liga MX femenil
Descanso

Pumas encontró la igualada en un partido que ha dominado. Tigres tomó en un par de ocasiones la ventaja, pero fue incapaz de mantener la delantera ante el ímpetu de las auriazules. 

45+7¡Pumas empata!

Ribeiro marca el tanto de la igualada con el penal con un disparo arriba que pega en el travesaño antes de meterse a la portería.

Min 45+3El VAR revisa un posible penal

Desde la sala del videoarbitraje se valora una acción en la que Stephanie Ribeiro cayó al área tras un contacto de Marisa. La árbitra  Monserrat Pérez determina que fue una falta y marca penal.

Min 41Cambio obligado en Tigres

Sabrina Enciso sale del partido después de recibir un golpe.

Min 37Tigres se salva

Dorian Hernández hace un remate dentro del área que alcanza a desviar la zaga para evitar el tanto de la igualada.

Min 33Tigres vuelve a marcar

Maricarmen Reyes hace su doblete después de sacar un disparo desde la medialuna que se metió a las redes a media altura. 

Min 32Pumas toca la puerta

Cristina Torres saca desde la banda izquierda un disparo que pasa por encima.

Min 27Tigres espanta con contragolpe

La delantera Diana Ordoñez llega al área y saca un disparo que va a un lado. Luego de la acción se señaló una posición adelantada.

Min 25Oumas domina la posesión

Las anfitrionas han contado con un 54 por ciento de posesión.

Min 20Pumas arrincona a su rival

Las auriazules han echado a su campo a las amazonas, que deben buscar largos trazos para superar su mediocampo.

Min 14!Empatan las locales!

Stephanie Ribeiro iguala después de empujar el rebote de un disparo de  Dorian Hernández que dio en el travesaño. 

Min 10Pumas pone peligro

Priscila Chinchilla logra un remate dentro del área, pero fue a las manos de la arquera Aurora Santiago.

El VAR da bueno el gol

Se revisó la jugada, pero se descartó alguna posición adelantada. 

Min 7¡¡¡Gooooool de Tigres!!!

Maricarmen Reyes rompe el cero, después de mandar a las redes un rebote de Toledo, luego de un gran centro al área que en primera instancia remató Diana Ordoñez.

Min 5Tigres toca la puerta

Chrestinah Kgatlana hace el primer remate a puerta del partido. Pasó a un lado del arco de Wendy Toledo.

Min 3Pumas toma la iniciativa

Las auriazules han poblado el campo rival; ya tuvieron un tiro de esquina.

Min 1La visita hace la salida

Arranca el partido. Pumas aspira a clasificarse por primera ocasión a unas semifinales.

Los equipos, listos para el partido

Ambos equipos ya están en el campo, esperando el silbatazo inicial.

Pumas busca una marca

Las auriazules llegan a este encuentro con 498 goles en su historia en la Liga MX Femenil; solo dos de estos han sido en liguilla.

Antecedentes

En dos ocasiones se han enfrentado en liguillas, en el Apertura 2023 y Apertura 2024 con triunfos para las amazonas.

Alineaciones

Pumas: Wendy Toledo (1), Ana Mendoza (3), Ximena Ríos (5), Andrea Pereira (8), Cristina Torres (10), Portia Boakye (17), Casandra Montero (31), Priscila Chinchilla (9), Dorian Hernández (11), Alejandra Guerrero (16) y Stephanie Ribeiro (7).

Tigres: Aurora Santiago (1), Jimena López (6), Sabrina Enciso (17), Mariza Nascimento (20), Anika Rodríguez (22), María Sánchez (7), Alexia Delgado (8), Chrestinah Kgatlana (16), Maricarmen Reyes (24), Sandra Mayor (9) y Diana Ordoñez (12).

¡Bienvenidos al seguimiento!

La emocionante Liga MX femenil comienza su etapa definitiva con el primero de los partidos de los cuartos de final del torneo Apertura. 

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