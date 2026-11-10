Pumas vs. Tigres EN VIVO. Cuartos de final del torneo Apertura 2026 de la Liga MX Femenil
El conjunto femenil auriazul recibe la visita de las Amazonas en el primer encuentro de la Liguilla
Pumas encontró la igualada en un partido que ha dominado. Tigres tomó en un par de ocasiones la ventaja, pero fue incapaz de mantener la delantera ante el ímpetu de las auriazules.
Ribeiro marca el tanto de la igualada con el penal con un disparo arriba que pega en el travesaño antes de meterse a la portería.
Desde la sala del videoarbitraje se valora una acción en la que Stephanie Ribeiro cayó al área tras un contacto de Marisa. La árbitra Monserrat Pérez determina que fue una falta y marca penal.
Sabrina Enciso sale del partido después de recibir un golpe.
Dorian Hernández hace un remate dentro del área que alcanza a desviar la zaga para evitar el tanto de la igualada.
Maricarmen Reyes hace su doblete después de sacar un disparo desde la medialuna que se metió a las redes a media altura.
Cristina Torres saca desde la banda izquierda un disparo que pasa por encima.
La delantera Diana Ordoñez llega al área y saca un disparo que va a un lado. Luego de la acción se señaló una posición adelantada.
Las anfitrionas han contado con un 54 por ciento de posesión.
Las auriazules han echado a su campo a las amazonas, que deben buscar largos trazos para superar su mediocampo.
Stephanie Ribeiro iguala después de empujar el rebote de un disparo de Dorian Hernández que dio en el travesaño.
Priscila Chinchilla logra un remate dentro del área, pero fue a las manos de la arquera Aurora Santiago.
Se revisó la jugada, pero se descartó alguna posición adelantada.
Maricarmen Reyes rompe el cero, después de mandar a las redes un rebote de Toledo, luego de un gran centro al área que en primera instancia remató Diana Ordoñez.
Chrestinah Kgatlana hace el primer remate a puerta del partido. Pasó a un lado del arco de Wendy Toledo.
Las auriazules han poblado el campo rival; ya tuvieron un tiro de esquina.
Arranca el partido. Pumas aspira a clasificarse por primera ocasión a unas semifinales.
Ambos equipos ya están en el campo, esperando el silbatazo inicial.
Las auriazules llegan a este encuentro con 498 goles en su historia en la Liga MX Femenil; solo dos de estos han sido en liguilla.
En dos ocasiones se han enfrentado en liguillas, en el Apertura 2023 y Apertura 2024 con triunfos para las amazonas.
Pumas: Wendy Toledo (1), Ana Mendoza (3), Ximena Ríos (5), Andrea Pereira (8), Cristina Torres (10), Portia Boakye (17), Casandra Montero (31), Priscila Chinchilla (9), Dorian Hernández (11), Alejandra Guerrero (16) y Stephanie Ribeiro (7).
Tigres: Aurora Santiago (1), Jimena López (6), Sabrina Enciso (17), Mariza Nascimento (20), Anika Rodríguez (22), María Sánchez (7), Alexia Delgado (8), Chrestinah Kgatlana (16), Maricarmen Reyes (24), Sandra Mayor (9) y Diana Ordoñez (12).
La emocionante Liga MX femenil comienza su etapa definitiva con el primero de los partidos de los cuartos de final del torneo Apertura.