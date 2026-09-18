Mateo Chávez: aficionados del AZ Alkmaar eligen su gol como el mejor de agosto

Mateo Chávez sigue ganando protagonismo en el futbol europeo. El lateral mexicano fue elegido por los aficionados del AZ Alkmaar como autor del mejor gol del equipo durante el mes de agosto, gracias a la anotación que consiguió ante el Go Ahead Eagles en la Eredivisie.

Chávez marcó uno de los goles en la victoria del AZ Alkmaar por 5-2, correspondiente a la cuarta jornada del campeonato neerlandés. Además de hacerse presente en el marcador, el mexicano registró una asistencia y tuvo una actuación destacada.

Así fue el gol de Mateo Chávez con el AZ Alkmaar

La anotación llegó durante el segundo tiempo, después de que Mateo Chávez aprovechara un error en la salida del Go Ahead Eagles para recuperar el balón cerca del área.

El lateral mexicano tomó la decisión rápidamente y sacó un potente disparo de zurda. El balón golpeó primero el travesaño y posteriormente terminó dentro de la portería, en una de las mejores anotaciones del encuentro.

El gol no solamente significó el reconocimiento de los aficionados, sino que también representó el primer tanto de Mateo Chávez con el AZ Alkmaar en la temporada.

Mateo Chávez se consolida con el AZ Alkmaar

Desde el comienzo de la campaña, el futbolista mexicano ha tenido participación constante con el conjunto neerlandés y se ha convertido en uno de los habituales en el once titular.

Antes de estrenarse como goleador, Chávez ya había llamado la atención por su capacidad para generar asistencias. Su actuación ante el Go Ahead Eagles significó un nuevo paso en su proceso de adaptación al futbol europeo.

El AZ Alkmaar, además, consiguió mantener su buen arranque en la Eredivisie. Después de cuatro jornadas, el equipo había sumado cuatro victorias y se encontraba en la parte alta de la clasificación.

Para Mateo Chávez, el reconocimiento otorgado por los aficionados representa otro momento destacado en su aventura por el futbol de Europa y refuerza el protagonismo que ha adquirido en el inicio de la temporada.