Gianni Infantino, recibido como rey previo al Corea del Sur vs Chequia en Guadalajara 

Guadalajara ya se hizo sentir como un anfitrión de peso en el Mundial 2026. Después de la inauguración en Ciudad de México, las tierras tapatías recibieron al máximo jerarca de la FIFA, a Gianni Infantino.

El presidente de la FIFA comenzó su agenda en el Estadio Ciudad de México, donde presenció la victoria de la localía sobre Sudáfrica (2-0). Posteriormente tomó un vuelo junto al resto de su comitiva hacia el estado de Jalisco.

Ya lo esperaban en un palco de honor del Estadio Guadalajara los presidentes de las federaciones de Corea del Sur y Chequia. Gianni Infantino pasó lista de presente en el segundo juego del Mundial 2026 y primero de la sede

Infantino apareció en las pantallas del estadio de las Chivas. Fue captado mientras platicaba con sus acompañantes, aunque pasó inadvertido por una afición enajenada por el ambiente colorido de las tribunas y por el seguimiento especial sobre jugadores que realizaban ejercicios de calentamiento.

En su arribo fue recibido por Pablo Lemus, gobernador del estado de Jalisco, y Amaury Vergara, presidente del Club deportivo Guadalajara y miembro del Comité Organizador del Mundial en Guadalajara.

Después de las fotos del recuerdo en los accesos de lujo (VVIP) y para invitados especiales, en las redes sociales de Pablo Lemus se dio testigo de la visita del presidente de la FIFA.

“Como lo habíamos anunciado, Gianni Infantino, Presidente de la FIFA nos acompaña de nuevo a Jalisco para vivir en el Estadio Guadalajara el partido de estreno en el Mundial al Estilo Jalisco”, expresó el gobernador, también integrante del Comité Organizador.

Además del Corea del Sur vs Chequia, Guadalajara celebrará los encuentros de fase grupal México vs Corea del Sur (18 de junio), Colombia vs RD Congo (23 de junio) y España vs Uruguay (día 26).

A su vez, la entidad aloja los campamentos de Colombia en la academia AGA y de Corea del Sur en Verde Valle.