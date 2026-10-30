Isack Hadjar, piloto de Red Bull, empuja a aficionado durante el GP de México

El Gran Premio de la Ciudad de México arrancó este viernes con la Práctica Libre 1 (FP1) y tras la primera hora de acciones en el Autódromo Hermanos Rodríguez, Isack Hadjar es protagonista de la primera polémica del fin de semana.

Luego de un resultado no tan favorable en la FP1, Isack Hadjar, piloto francés de Red Bull, fue captado visiblemente molesto empujando a un aficionado en el paddock del AHR.

En el video que circula por redes sociales se puede observar a Hadjar camino al hospitality de Red Bull cuando un aficionado lo intercepta a medio camino y busca abrazar y tomarse una foto con el piloto francés. Sin embargo, el coequipoero de Max Verstappen se negó y ante la insistencia de fan, Hadjar terminó por empujarlo para poder seguir su camino.

En las imágenes se puede observar que el aficionado no se encontraba con un gafete que lo acreditaba para poder estar en dicha zona tan exclusiva, pero es importante señalar que esto no le da el permiso de parar a los pilotos para tomarse fotos.

Hasta el momento se desconoce la razón de la molestia de Hadjar, pues segundos antes sí aceptó tomarse una foto con otro aficionado en la misma zona.

Mala Práctica para Hadjar

A pesar de que Max Verstappen no tuvo participación en la Práctica Libre 1, Isack Hadjar estuvo lejos de ser el mejor piloto de Red Bull durante la FP1 y tal vez esa sea la razón de su molestia.

Durante la primera sesión de práctica el piloto francés culminó en la posición número 11, mientras que el novato que tomó el asiente de Max Verstappen, Ayumu Iwasa, finalizó por delante en él en la quinta posición.