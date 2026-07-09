Nueva piel del Diablo: Toluca estrena playera con miras en títulos

Los Diablos Rojos del Toluca revelaron una playera emblemática para el cierre del 2026, donde tienen a la vista diferentes retos, como la Liga MX, el Campeón de Campeones (si ganan disputarán el Campeones Cup), la Leagues Cup y la Copa Intercontinental. La camiseta conmemora a aquel equipo del 99-2000 que conectó con la afición y que ganó varios títulos.

“Está inspirada en una época gloriosa, del 99-2000, un equipo que conectó mucho con la afición, que ganó títulos y es una camiseta con rojo sangre que nos representa, en una época en la que estamos ganando títulos, levantando trofeos y esperemos que así siga”, indicó Francisco Suinaga, presidente Ejecutivo del Toluca.

La nueva playera del Toluca está inspirada en el equipo que hizo historia del 99-2000 Arturo López

La playera de 2026 tiene una inspiración retro, pero modernizada. Para la directiva escarlata, se tratará de competir en todos los torneos que enfrentan, pero ganar la Leagues Cup y la Intercontinental van un paso adelante.

“Es ser competitivo en todos los torneos. Me gustaría ganar Leagues Cup, que fue lo único que no ganamos en lo que competimos, pero obviamente ir a la Intercontinental te pone en una vitrina muy importante, sin descuidar el campeonato número 13 que Don Valentín, en lo particular, siempre le gusta sumar estrellas en su escudo de títulos nacionales”, agregó.

Por su parte, Rubén Cuevas, director de Mercadotecnia y Contenidos Deportivos del Toluca, destacó el trabajo que han realizado para conectar con la afición desde hace cuatro años.

“El trabajo de cuatro años cuando empezamos a hacerlo, fue conectar con el fan, fue el objetivo principal y sabíamos que eso nos iba a traer otros resultados positivos. Pensamos a conectar con el fan y empezamos a vender más abonos, empezamos a mejorar la experiencia del aficionado en el estadio. Esa conexión la hemos logrado a través de esa comunicación con el fan”, destacó.

El rojo sangre, color característico de la playera del Toluca para el cierre del año 2026 Arturo López

El Toluca vislumbra varios planes para los aficionados. Se viene la reinauguración del museo.

“Quedó espectacular, vamos a tener uno de los museos más espectaculares no sólo de la liga sino de Latinoamérica”, indicó.