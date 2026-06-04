Isaac del Toro regresa al ciclismo, fecha, horario y dónde ver al mexicano en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes

Durante casi dos meses, Isaac del Toro observó las carreras desde una perspectiva desconocida. Mientras los mejores ciclistas del mundo seguían acumulando kilómetros en las carreteras europeas, el mexicano cambió los puertos de montaña por sesiones de rehabilitación y largas jornadas de recuperación.

Ahora vuelve.

El corredor del UAE Team Emirates-XRG reaparecerá del 7 al 14 de junio en el Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026, la prueba francesa que durante décadas fue conocida como Critérium del Dauphiné y que tradicionalmente funciona como uno de los grandes exámenes previos al Tour de Francia.

La carrera marcará el regreso competitivo de Del Toro desde el 8 de abril, fecha en la que sufrió una fuerte caída durante la tercera etapa de la Vuelta al País Vasco.

Aquella jornada puso freno a una temporada que avanzaba a una velocidad extraordinaria.

Antes del accidente, el mexicano había firmado el mejor inicio de año de su trayectoria profesional. Ganó el UAE Tour, conquistó la Tirreno-Adriático y subió al podio de la Strade Bianche. Cada resultado fortalecía la sensación de que el ciclista de Ensenada había dejado atrás la etiqueta de promesa para convertirse en una de las figuras emergentes más importantes del pelotón internacional.

La caída cambió el guion.

El impacto le provocó una rotura muscular en el muslo derecho y múltiples abrasiones que obligaron a un abandono inmediato y a un proceso de recuperación que se extendió durante varias semanas.

Del Toro formará parte de una alineación sólida del UAE Team Emirates-XRG integrada por Joao Almeida, Pavel Sivakov, Benoit Cosnefroy, Ivo Oliveira, Pablo Torres y Kevin Vermaerke.

La carretera vuelve a estar abierta.

Dónde y cuándo ver a Isaac del Toro

Competencia: Tour Auvergne-Rhône-Alpes 2026

Fechas: Del 7 al 14 de junio

Transmisión TV: ESPN

Streaming: Disney+

Horario en México: Las transmisiones suelen comenzar alrededor de las 05:00 horas, tiempo del centro de México.