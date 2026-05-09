Irán acepta ir al Mundial 2026 pero pide condiciones "innegociables" 

A pocas semanas de que inicie el Mundial 2026, la selección de fútbol de Irán ha roto el silencio sobre su participación. Pese a la profunda incertidumbre generada por el conflicto bélico iniciado en febrero con Estados Unidos e Israel, la Federación de Fútbol de Irán (FFIRI) confirmó este sábado su intención de competir, aunque sujeta al cumplimiento de diez condiciones "innegociables" por parte de los organizadores.

El presidente de la FFIRI, Mehdi Taj, declaró ante la televisión estatal que Teherán no está dispuesto a "ceder en sus convicciones ni cultura". Esta postura surge tras un clima de hostilidad diplomática acentuado por la reciente decisión de Canadá de denegar la entrada al propio Taj, argumentando presuntos vínculos con la Guardia Revolucionaria (IRGC), organización que Ottawa y Washington designaron como terrorista.

Entre los puntos clave exigidos por la federación iraní destaca la garantía total de visados para toda la comitiva. Esto incluye a figuras estelares como Mehdi Taremi y Ehsan Hajsafi, quienes cumplieron su servicio militar en la IRGC. Asimismo, el pliego de condiciones demanda:

Respeto absoluto a los símbolos patrios (himno y bandera) durante los protocolos oficiales.

Protocolos de seguridad de alto nivel en aeropuertos, hoteles y trayectos hacia los recintos deportivos.

Garantías de no discriminación para el personal técnico y administrativo.

Respuesta de los anfitriones y la FIFA

Desde Washington, el secretario de Estado, Marco Rubio, afirmó que los futbolistas iraníes serán bienvenidos en suelo estadounidense. No obstante, mantuvo una postura firme al advertir que el ingreso de miembros de la delegación con nexos directos con la IRGC seguirá bajo estricta revisión migratoria.

Por su parte, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha intentado disipar las dudas reafirmando que los encuentros de Irán se llevarán a cabo según lo previsto. El equipo persa, que planea establecer su base operativa en Tucson, Arizona, forma parte del Grupo G junto a Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda.

El debut de Irán está programado para el 15 de junio en Los Ángeles frente a la escuadra neozelandesa.