INSÓLITO: el equipo del Kun Agüero en la Kings League se va al vestidor y pierde por abandono

KRU FC, equipo de Sergio “Kun” Agüero, abandonó este domingo su partido ante Guerrilla FC durante la tercera fecha de la Kings Cup México y perdió el encuentro por abandono. El conjunto argentino dejó el campo cuando transcurría el minuto 23, con marcador de 4-3 en contra.

Santiago Rotemberg se encontraba amonestado, por lo que debía abandonar el terreno de juego durante dos minutos, de acuerdo con las reglas de la competencia.

Guerrilla FC activó entonces su carta especial, que establecía la suspensión de un jugador rival durante cuatro minutos. La determinación provocó molestia en el cuerpo técnico de KRU FC, que ya estaba inconforme con la decisiones tomadas durante el desarrollo del partido.

Ante esa situación, el cuerpo técnico pidió a sus jugadores que abandonaran el terreno de juego. Los futbolistas se dirigieron al vestidor y el encuentro quedó inconcluso mientras el equipo colombiano permanecía en el campo.

El árbitro dio por terminado el partido

Después de que KRU FC abandonó el terreno de juego, el árbitro decidió finalizar el encuentro. El equipo argentino no regresó de inmediato al campo, por lo que el silbante decretó el final y Guerrilla FC obtuvo la victoria.

Más tarde, algunos jugadores de KRU FC regresaron al terreno de juego, aunque el regreso ocurrió cuando el partido ya había terminado. Tampoco volvió todo el plantel ni el cuerpo técnico que había tomado la decisión de retirar al equipo.

El capitán Dago Campari dialogó con el árbitro después de la situación. La conversación se centró en la acción que había provocado el abandono, pero el resultado del partido ya estaba definido.

KRU protagoniza un abandono inédito en pleno partido

El episodio representó un caso inédito dentro de la Kings League, ya que nunca antes un equipo había abandonado un partido mientras este se encontraba en disputa. Sin embargo, existía un antecedente relacionado con un equipo que no se presentó a jugar.

La situación ocurrió durante la primera edición de la Kings World Cup Clubs, en 2024. En la segunda jornada, Jijantes FC enfrentaba a Five FC, equipo inglés presidido por Rio Ferdinand, en un partido que definía a un eliminado y a un club que avanzaría al repechaje.

Five FC no se presentó al encuentro. En ese momento se dio a conocer que parte del equipo había sufrido una intoxicación estomacal. Además, trascendió de manera extraoficial que algunos jugadores habían regresado a Inglaterra para asistir a la final de la UEFA Champions League de ese año.

Ante la ausencia del conjunto inglés, Jijantes FC obtuvo la victoria por 3-0 sin disputar el partido. A diferencia de aquel antecedente, KRU FC sí comenzó su encuentro contra Guerrilla FC, pero abandonó el terreno de juego antes de que terminara.