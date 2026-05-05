Iniciativa para exigir la salida de Mbappé del Real Madrid reúne 3 millones de firmas

El romance entre el Real Madrid y Kylian Mbappé ya solo parece convencer a la directiva del equipo español, porque los aficionados del mundo están expresando su deseo de la salida del jugador francés a través de una iniciativa lanzada en redes sociales.

Lo que en 2024 se anunció como la unión definitiva para dominar el fútbol mundial, hoy se enfrenta a una campaña sin precedentes: la petición "Mbappé Out", que ya acumula más de 3 millones de firmas de aficionados, y contando, exigen su remoción inmediata de la institución blanca.

El descontento no es un arrebato aislado, sino la suma de fracasos deportivos y desplantes de actitud de un jugador que parece más preocupado por su romance que por tratar de sacar al Real Madrid de una sequía de éxitos.

Con el equipo rezagado a una distante segunda posición en LaLiga frente al Barcelona y eliminado de la Champions League por el Bayern Munich en la ronda de cuartos de final, el francés se ha convertido en el mayor blanco de ataques por parte de la afición que suma dos años sin celebrar ningún éxito de una contratación esperada por años, pero que no ha rendido lo esperado.

La situación no parece algo sorpresiva para los especialistas. Varios habían advertido que el problema del PSG en la era Mbappé era el propio jugador francés. Curiosamente tras su salida el equipo ya ganó su primera Champions y, se encuentra en la disputa de otra semifinal.

El detonante de este movimiento virtual ha sido su comportamiento interno. Informes recientes señalan un altercado en los entrenamientos donde Mbappé habría proferido insultos hacia un miembro del cuerpo técnico por una decisión rutinaria. Este incidente, sumado a su polémico viaje de ocio a Italia mientras se encontraba en fase de recuperación de una lesión de isquiotibiales, ha cimentado la imagen de un jugador desconectado del compromiso que exige el escudo madridista.

La directiva se encuentra ante una encrucijada compleja. Al igual que sucedió con figuras como Gareth Bale o incluso Vinícius Jr. en momentos de tensión, Mbappé está aprendiendo que en el Bernabéu el talento no es suficiente si no viene acompañado de humildad y resultados.

El cierre de la etapa de Álvaro Arbeloa y la llegada de un nuevo ciclo técnico definirán si el club escucha el clamor popular para buscarle un nuevo destino.