Mauricio Sulaimán: "Era parte de mi familia", tras la muerte de Eduardo Lamazón
El presidente del Consejo Mundial de Boxeo explicó que Eduardo Lamazón fue la mano derecha de su padre, José Sulaimán, durante décadas dentro del CMB
A Mauricio Sulaimán se le quiebra la voz al recordar a Eduardo Lamazón, comentaristas y analista de boxeo quien falleciera este lunes a los 70 años.
Durante el tradicional martes de café "Coyoacán Cuna de Campeones", fue inevitable no recordar a quien fuera “parte de mi familia” y por 24 años, secretario ejecutivo del CMB. Es por eso que el evento encabezado por Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, se le rindió homenaje a su extensa trayectoria.
“Un tipo de grandes principios y valores. Su memoria es eterna y pasa a un lugar especial, siempre lo recordaré como un gran amigo, hizo mucho por el boxeo. Eduardo Lamazón conoció a mi papá (José Sulaimán) en Argentina, por unas peleas que había por allá, vio a un hombre muy talentoso, movido, he ingenioso", señaló Mauricio Sulaimán.
“Eduardo Lamazón muere como mexicano. Fue un Sulaimán más, mi mamá y mis hermanos no lo veíamos como alguien ajeno, era uno más de mi familia", añadió.
"Coyoacán Cuna de Campeones" hace referencia a la intensa actividad boxística amateur que tendrá lugar con el Torneo Verde y Oro los días 29, 30 y 31 de mayo de 2026 en la Arena Huayamilpas.
Este evento busca impulsar a boxeadores novatos y clasificados (varonil/femenil) con el respaldo del WBC Amateur, consolidando a la alcaldía como semillero de talento deportivo.