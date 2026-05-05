Mauricio Sulaimán: "Era parte de mi familia", tras la muerte de Eduardo Lamazón

A Mauricio Sulaimán se le quiebra la voz al recordar a Eduardo Lamazón, comentaristas y analista de boxeo quien falleciera este lunes a los 70 años.

Durante el tradicional martes de café "Coyoacán Cuna de Campeones", fue inevitable no recordar a quien fuera “parte de mi familia” y por 24 años, secretario ejecutivo del CMB. Es por eso que el evento encabezado por Mauricio Sulaimán, presidente del CMB, se le rindió homenaje a su extensa trayectoria.

“Un tipo de grandes principios y valores. Su memoria es eterna y pasa a un lugar especial, siempre lo recordaré como un gran amigo, hizo mucho por el boxeo. Eduardo Lamazón conoció a mi papá (José Sulaimán) en Argentina, por unas peleas que había por allá, vio a un hombre muy talentoso, movido, he ingenioso", señaló Mauricio Sulaimán.

“Eduardo Lamazón muere como mexicano. Fue un Sulaimán más, mi mamá y mis hermanos no lo veíamos como alguien ajeno, era uno más de mi familia", añadió.

"Coyoacán Cuna de Campeones" hace referencia a la intensa actividad boxística amateur que tendrá lugar con el Torneo Verde y Oro los días 29, 30 y 31 de mayo de 2026 en la Arena Huayamilpas.

Este evento busca impulsar a boxeadores novatos y clasificados (varonil/femenil) con el respaldo del WBC Amateur, consolidando a la alcaldía como semillero de talento deportivo.