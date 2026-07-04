¡Otra vez! Túnez se queda sin entrenador por segunda ocasión en menos de tres semanas

La Selección Nacional de Túnez volvió a quedarse sin director técnico durante la Copa del Mundo 2026. Apenas 18 días después de asumir el cargo en sustitución de Sabri Lamouchi, el francés Hervé Renard anunció el final de su etapa al frente del conjunto africano.

La crisis comenzó tras la goleada sufrida frente a Suecia en el debut mundialista, resultado que llevó a la Federación Tunecina de Futbol a destituir a Sabri Lamouchi cuando apenas se había disputado la primera jornada de la fase de grupos.

Para intentar revertir la situación, el organismo recurrió a Hervé Renard, quien tomó al equipo para los dos partidos restantes con la misión de buscar una clasificación que finalmente no llegó.

Túnez cayó por goleada frente a Japón y posteriormente volvió a perder contra Países Bajos, resultados que marcaron el final del breve ciclo del entrenador francés.

Hervé Renard confirma su salida de Túnez

A través de una publicación en Instagram, Hervé Renard confirmó que dejó de ser seleccionador de Túnez después de dirigir únicamente dos encuentros oficiales.

Antes de marcharme, quiero expresar mi sincero agradecimiento a la Federación Tunecina de Futbol por haberme permitido participar en la Copa Mundial de 2026. Fue un honor vestir los colores de Túnez y vivir esta experiencia inolvidable.

El estratega también envió un mensaje de respaldo al grupo de jugadores y aseguró que la selección tunecina tiene las condiciones para seguir creciendo en el futuro.

Le deseo a este equipo tunecino todo lo mejor para el futuro. Estoy convencido de que seguirá creciendo, entusiasmando a toda una nación y escribiendo hermosos capítulos de su historia.

Con ello, Renard concluyó su segunda experiencia como entrenador en una Copa del Mundo.

El técnico francés es recordado por dirigir a Arabia Saudita en Qatar 2022, torneo en el que consiguió una victoria sobre Argentina en la fase de grupos. Aquella selección argentina terminaría proclamándose campeona del mundo semanas después.

Herve Renard sustituyó a Sabri Lamouchi. REUTERS

Ya son nueve cambios de entrenador en el Mundial

La salida de Hervé Renard eleva a nueve el número de entrenadores que han terminado su ciclo con alguna selección en la Copa del Mundo 2026.

El primer cambio ocurrió precisamente en Túnez, cuando Sabri Lamouchi fue destituido en plena fase de grupos tras la derrota frente a Suecia.

Posteriormente dejaron sus cargos Steve Clarke con Escocia, Myung-bo Hong con Corea del Sur, Miroslav Koubek con Chequia, Ronald Koeman con Países Bajos, Marcelo Bielsa con Uruguay, Sebastián Beccacece con Ecuador y Julian Nagelsmann con Alemania.

Ahora, la salida de Renard vuelve a colocar a Túnez en el centro de la conversación, al convertirse en la única selección que se quedó sin entrenador en dos ocasiones durante la misma Copa del Mundo.