¿Dónde ver Brasil vs Noruega? Los Octavos de Final del Mundial 2026

La pentacampeona del mundo Brasil se enfrenta a una Noruega ambiciosa y en ascenso en un duelo que promete emociones fuertes.

Con figuras como Vinicius Jr. por un lado y Erling Haaland por el otro, este partido de eliminación directa en el Estadio Nueva York definirá quién avanza en busca de la gloria mundialista.

Jugadores de Brasil celebrando un gol REUTERS

¿Cómo llegan Brasil y Noruega a los Octavos de Final?

Brasil llega como uno de los grandes candidatos al título. Dirigida por Carlo Ancelotti, la Canarinha terminó primera en su grupo con un sólido rendimiento, destacando su solidez defensiva y el talento ofensivo de Vinicius, que ha sido clave en los goles del equipo.

En la fase anterior superó a Japón con garra en un partido ajustado, mostrando carácter y jerarquía para pelear por su sexto Mundial.

Noruega vive un momento histórico. Liderada por Erling Haaland, quien ha brillado como goleador, y con el apoyo de Martin Ødegaard, los noruegos avanzaron como segundos de su grupo y vencieron en dieciseisavos.

Buscan dar la sorpresa y alcanzar por primera vez los cuartos de final, confiando en su poderío ofensivo y en romper el maleficio ante Brasil.

¿Fecha y horario del Brasil vs Noruega?

Fecha: Domingo 5 de julio de 2026

Hora: 14:00 horas, tiempo de México

Estadio: Estadio Nueva York/Nueva Jersey

Haaland se ríe del festejo vikingo de la Selección Mexicana Reuters

Transmisión del Brasil vs Noruega en México

En México el partido se podrá seguir por Canal 5, Azteca 7, TUDN y Vix Premium (streaming)

Árbitro del Brasil vs Noruega

Árbitro central: Ismail Elfath (Estados Unidos)

Asistente 1: Corey Parker (Estados Unidos)

Asistente 2: Kyle Atkins (Estados Unidos)

Cuarto árbitro: Héctor Said Martínez (Honduras)

Árbitro asistente de reserva: Walter López (Honduras)

Historial completo Brasil vs Noruega

Partidos jugados: 4

Victorias de Brasil: 0

Victorias de Noruega: 2