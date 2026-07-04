Checo Pérez 'amenaza' a Inglaterra: "La copa no va a volver a casa"

El duelo de octavos de final del Mundial 2026 entre México e Inglaterra promete ser uno de los más emocionantes de la fase.

La Selección Mexicana, con un paso sólido y sin goles en contra hasta el momento, enfrentará en el Estadio CDMX a una Inglaterra que clasificó con lo justo pero cuenta con un plantel lleno de estrellas.

Sergio Pérez advirtió a los ingleses que no se confíen de la altura. REUTERS

Los ingleses llegarán con poco margen de adaptación, lo que genera expectativa sobre su rendimiento físico. Por su parte, México buscará hacer valer su localía y el apoyo masivo de su afición para avanzar a cuartos de final en un encuentro que ya calienta pasiones desde Silverstone.

Checo Pérez adelanta que México ganará ante Inglaterra

Desde el circuito de Silverstone, Sergio Pérez no dudó en calentar el ambiente para el partido del domingo.

Ante la prensa británica, ‘Checo’ Pérez bromeó un poco con la afición inglesa y refirió que mañana, cuando se enfrentan al Tricolor, será un día difícil.

Solo quiero agradecer a todos aquí. Asegúrense de hacer todo hoy y mañana, porque mañana por la noche va a ser un momento muy duro para algunos de ustedes”, comentó.

Y aunque no lo dijo tal cual, con un tono de sarcasmo y broma, añadió que los Tres Leones van a perder contra México.

Va a ser difícil, lo intentaremos y la Copa no va a volver a casa este año”, sentenció.

Sergio Pérez advirtió que no se quiere perder a la Selección Mexicana si avanza a octavos de final. REUTERS

¿Hay lesionados en la Selección Mexicana para enfrentar a Inglaterra?

A pesar de los rumores que circularon sobre posibles bajas por lesión en la Selección Mexicana, el plantel dirigido por Javier Aguirre se reporta completo y listo para enfrentar a Inglaterra.

Las especulaciones, que apuntaban a dos jugadores clave, fueron desmentidas por el cuerpo técnico, confirmando que todo el grupo se encuentra en óptimas condiciones tras los partidos de la fase de grupos.

Con todos sus jugadores disponibles, el Tricolor se prepara para un partido intenso y aunque hay una gran ilusión en los mexicanos, enfrentar a Inglaterra será una tarea muy difícil.