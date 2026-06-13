Mundial 2026: Caen sospechosos del robo a Inglaterra y recuperan parte del botín de las estrellas

La policía de Kansas City detuvo este sábado a dos personas presuntamente vinculadas al sorpresivo robo del equipamiento de entrenamiento de la selección de Inglaterra. El incidente ocurrió durante el traslado estratégico del cargamento logístico desde West Palm Beach, Florida, hasta el Swope Soccer Village, la sede oficial de concentración del conjunto británico en Missouri. El caso encendió las alarmas operativas a pocos días del arranque del torneo.

Un portavoz oficial del cuerpo de seguridad, en declaraciones citadas por el diario británico The Guardian, confirmó el inicio de una investigación profunda sobre el incidente:

"Abrimos una investigación por el robo y ya detuvimos a dos personas vinculadas al caso, quienes fueron puestas bajo custodia a la espera de una investigación más exhaustiva."

Los botines de Bellingham y Kane entre el botín

El material desaparecido afectó directamente a las principales estrellas del plantel dirigido por Thomas Tuchel. Según reportes del medio inglés Daily Mail, el cargamento sustraído contenía pertenencias de un valor técnico e histórico incalculable para los futbolistas:

Botines personalizados de Harry Kane , Jude Bellingham y Anthony Gordon .

, y . Balones oficiales de la competencia global.

Dispositivos tecnológicos de última generación para el análisis de rendimiento físico.

Material médico y utilería de uso diario para las prácticas.El caos previo al debut de Inglaterra en el Mundial 2026

La Federación Inglesa (FA) no ha emitido un comunicado oficial, pero fuentes cercanas a la delegación afirman que se logró una recuperación parcial del material. Las autoridades de Missouri inspeccionan el convoy que transportaba las herramientas, ya que este arribó al destino con múltiples faltantes detectados por el cuerpo técnico.

Este insólito robo se suma a una cadena de contratiempos que ha sufrido Inglaterra en territorio norteamericano. Previamente, la concentración experimentó un fuerte susto por un tiroteo registrado cerca de su búnker en Florida, además de sufrir alteraciones logísticas debido a los daños colaterales de un terremoto que sacudió los Cayos de Florida.

A pesar de la crisis, el combinado europeo mantiene su agenda deportiva intacta. El esperado debut de Inglaterra está programado para el próximo miércoles 17 de junio frente a Croacia en Dallas, en un duelo correspondiente a la primera jornada del Grupo L, sector que también comparten las selecciones de Ghana y Panamá.