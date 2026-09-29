Inglaterra derrota 2-0 a Chequia en la Nations League con goles de Gordon y Kane

La Selección de Inglaterra se impuso con autoridad por marcador de 2-0 ante Chequia en la actividad de la UEFA Nations League. El conjunto de los Tres Leones supo capitalizar la ventaja numérica en la cancha tras la expulsión de Pavel Šulc, quien vio la tarjeta roja al minuto 25 luego de una revisión en el VAR.

A pesar de contar con un jugador más durante la mayor parte del compromiso, la escuadra británica no pudo reflejar la superioridad de inmediato en la primera mitad, teniendo que esperar al complemento para romper el candado defensivo local.

Anthony Gordon y Harry Kane sellan el triunfo británico

El primer gol del encuentro llegó apenas al arranque del segundo tiempo. Al minuto 47, un descuido en la salida de la zaga checa fue aprovechado por Trent Alexander-Arnold, quien recuperó el balón y mandó un centro preciso al área para que Anthony Gordon apareciera a la espalda de los defensores con un remate cruzado que puso el 0-1.

El atacante del Barcelona pasa por un gran momento con su selección, sumando su segunda anotación en el certamen tras haberle marcado previamente a España.

La sentencia definitiva llegó al minuto 68 por conducto de Harry Kane. El histórico delantero del Bayern Múnich no perdonó en el área y firmó el 0-2, registrando también su segundo tanto del torneo y asegurando los tres puntos en calidad de visitante para el cuadro inglés.

Próximos compromisos en el Grupo

Con este resultado, ambas escuadras ya miran hacia la jornada del próximo sábado 3 de octubre. Inglaterra volverá a meterse a territorio ajeno para medirse frente a Croacia, mientras que Chequia tendrá otra dura prueba en casa cuando reciba a la selección de España, en duelos clave para el acomodo de la fase de grupos.