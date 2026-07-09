Christian Eriksen desafía consejo médico al rechazar el retiro después de sufrir su segundo desplome

El centrocampista danés Christian Eriksen iniciará una rehabilitación individual en su país natal para intentar volver a las canchas con el Wolfsburgo, ignorando las advertencias de los cardiólogos.

El futbolista danés Christian Eriksen comenzará un programa de rehabilitación individual en Dinamarca, luego de haber sufrido un segundo desplome en el terreno de juego. El mediocampista del VfL Wolfsburgo encendió las alarmas del balompié internacional tras desvanecerse el pasado 7 de junio en un partido amistoso ante la Selección de Ucrania.

A sus 34 años de edad, el jugador descartó el retiro definitivo del futbol profesional y buscará desafiar los diagnósticos médicos con el objetivo de volver a las canchas de alta competencia de cara a la próxima temporada en Europa.

El jugador mantiene una postura firme de recuperación y ya acordó con la directiva realizar su proceso de rehabilitación en su país natal bajo estricta observación", detalló Dieter Hecking, director general del Wolfsburgo.

El desfibrilador implantado salvó la vida de Eriksen

La emergencia ocurrió al minuto 65 del encuentro disputado en la ciudad de Odense, cuando el seleccionado se tomó el pecho y cayó inconsciente. La tragedia se evitó gracias a que su Desfibrilador Automático Implantable (DAI) reaccionó correctamente emitiendo una descarga eléctrica inmediata.

Cabe recordar que dicho dispositivo le fue colocado tras su paro cardíaco en la Eurocopa 2021. Aunque el centrocampista abandonó el terreno de juego con plena consciencia, la gravedad del incidente provocó dudas sobre la viabilidad de su carrera en la Bundesliga.

Médicos advierten por riesgo de muerte súbita en la cancha

La comunidad científica y diversos especialistas han alzado la voz con severas advertencias. Cardiólogos de renombre internacional señalaron que mantener la actividad de alto rendimiento bajo este diagnóstico es extremadamente peligroso, argumentando que el futbolista podría sufrir nuevos colapsos impredecibles en el futuro.

La actividad de alto rendimiento bajo este diagnóstico es extremadamente inusual y peligrosa. El mediocampista podría sufrir nuevos colapsos impredecibles", advirtió Henning Molgaard, cardiólogo especialista danés a cargo del análisis del caso.

Actualmente, el futuro de la estrella de la Selección de Dinamarca pende de un hilo en el aspecto contractual. El Wolfsburgo, escuadra que militará en la segunda división alemana, mantiene contacto médico diario para monitorear su evolución antes de tomar una postura final.

Datos clave del proceso médico de Eriksen: