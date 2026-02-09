De influencer a leyenda olímpica: Jutta Leerdam gana el oro en Milán-Cortina 2026

El debate sobre si los influencers pueden ser atletas de alto rendimiento terminó este lunes sobre la pista de hielo del Milano Speed Skating Stadium. Jutta Leerdam, conocida mundialmente por sus millones de seguidores en plataformas digitales y su relación con Jake Paul, demostró que su talento va mucho más allá de una pantalla de celular. La neerlandesa vivió el momento más importante de su carrera al colgarse la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026, validando su estatus como la reina absoluta del patinaje de velocidad.

Jutta Leerdam sorprendida tras imponer un nuevo récord. REUTERS

Con una comunidad digital que supera los siete millones de seguidores (cinco en Instagram y más de dos en TikTok), Leerdam llegó a la competencia bajo una lupa mediática inmensa. Sin embargo, la presión no fue rival para ella. La exjugadora de hockey sobre pasto, quien cambió el bastón por los patines para convertirse en seis veces campeona del mundo, finalmente alcanzó la cima del olimpo deportivo, dejando claro que es una atleta de élite antes que una celebridad de internet.

RÉCORD OLÍMPICO Y REVANCHA TRAS BEIJING

La victoria de este lunes tuvo un sabor a revancha dulce. Cuatro años atrás, en los juegos de Beijing 2022, la neerlandesa se quedó con la plata, muy cerca de la gloria máxima. Pero en Italia, la historia fue distinta. Jutta Leerdam dominó la prueba de los 1,000 metros con una autoridad aplastante, cruzando la meta con un tiempo oficial de 1 minuto, 12 segundos y 31 centésimas.

Jutta Leerdam en competencia de patinaje de velocidad. REUTERS

Este cronómetro no solo le valió el metal dorado, sino que estableció un nuevo récord olímpico, borrando las marcas anteriores y confirmando su dominio en la distancia. El podio fue un espectáculo de talento, donde su compatriota Femke Kok se quedó con la plata, asegurando el 1-2 para los Países Bajos, mientras que la japonesa Miho Takagi completó el cuadro de honor con el bronce.

EL ROMANCE CON JAKE PAUL Y EL GESTO VIRAL

Pero en la era moderna, el deporte también se vive en las tribunas y en las tendencias sociales. La narrativa de su victoria cobró un matiz cinematográfico con la presencia de Jake Paul. El famoso youtuber convertido en boxeador viajó hasta Milán para apoyar a su pareja, a pesar de sus propios contratiempos físicos.

Paul, quien inició su relación con la patinadora en 2023, apareció en las gradas recuperándose todavía de una fractura de mandíbula. Esta lesión ocurrió apenas el pasado 19 de diciembre en Miami, durante un combate organizado por Netflix donde el británico Anthony Joshua lo noqueó. A pesar del dolor y la recuperación, el estadounidense no se perdió la hazaña de su novia.

Al confirmarse el triunfo y el récord, las cámaras captaron el momento emotivo: Jake Paul formó un corazón con sus manos desde la tribuna, un gesto que Leerdam respondió de inmediato desde la pista de hielo, creando la imagen viral del día.

Ahora, con el oro en el cuello y el récord en el bolsillo, Jutta Leerdam apunta a su siguiente objetivo en estos Juegos Olímpicos: subir al podio en la prueba de 500 metros y consolidar su leyenda tanto en el deporte como en las redes sociales.