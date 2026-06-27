El ilusionante mensaje de Esteban Solari: "Pumas me cambió la vida" 

Después de la tormenta que hubo en Pumas, las cosas parecen haber tomado un rumbo más estable con Esteban Solari, quien lanzó un discurso que ilusiona a toda la afición.

La llegada del argentino al banquillo auriazul devolvió una luz de esperanza a todos los universitarios, quienes veían esfumarse la posibilidad de competir en el Apertura 2026 tras la salida de Efraín.

Charla entre Esteban Solari y algunos jugadores de Pumas Pumas

Ahora, con un nuevo técnico y un nuevo proyecto, los Pumas han iniciado su pretemporada rumbo a un nuevo torneo donde el objetivo sigue siendo el mismo: obtener el título.

Solari y sus primeras palabras como DT de Pumas

Esteban Solari ha tomado el banquillo de Pumas de cara al siguiente torneo, un puesto muy exigente para su breve carrera como entrenador en México, sin embargo, tiene la mente clara: desarrollar un gran equipo.

"Hoy tengo una base de trabajo de muchos años como futbolista y de 10 años como entrenador. Junto con mi cuerpo técnico y con un gran staff del club, aplicare una metodología y llevare adelante una idea que se vea representada dentro de la cancha, que al hincha de Pumas lo haga sentir identificado”, señaló.

Sobre su vuelta al Pedregal, el ‘Tano’ fue claro y volvió a afirmar que el equipo siempre representa una gran parte de su vida.

Pumas fue muy importante para mi vida y para mi carrera, me cambió la vida el estar acá, el volver a reencontrarme con el cariño de la gente”, afirmó.

El gran desafío de Solari en Pumas

Es claro que Pumas está viviendo un momento complicado. Ahora, con la estadía de Solari, el argentino tiene la mente clara como entrenador del equipo auriazul, devolverle la grandeza.

Hoy por hoy es uno de mis grandes desafíos, el devolver a la gente un equipo que tenga esa identidad y con el que se sientan identificados y comprometidos”, sentenció.

Esteban Solari en un entrenamiento con Pumas Pumas

Por último, sobre la presión que pueda sentir después de todo lo que ha pasado en el club, Esteban fue claro y puntualizó que en Pumas, siempre hay presión, sin importar la situación.

"Presión hay siempre. El tema es cómo cada uno toma esa presión… Debemos entender que esa exigencia es la que tiene estar en un equipo tan grande como Pumas, es parte de representar, de salir al campo y de lograr cosas importantes”, finalizó.

¿Cuándo debuta Pumas en el Apertura 2026?

Pumas vs Pachuca

Estadio: Olímpico Universitario

Jornada: 1, Apertura 2026

Día: sábado 18 de julio