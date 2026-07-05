Los atajadones de Jordan Pickford que apagaron la ilusión de México

Jordan Pickford tuvo dos atajadones fundamentales que apagaron las ilusiones de México en el primer tiempo, la primera de ellas cuando el marcador iba 0-0 en el duelo contra Inglaterra de los Octavos de final del Mundial 2026.

En un servicio de Roberto Alvarado por el sector derecho, Raúl Jiménez se aventó de “palomita” para rematar de cabeza y abajo, pero Pickford se aventó hacia su costado izquierdo para salvar a una mano al minuto 15’.

El primer atajadón tras un remate de cabeza de Raúl Jiménez Reuters

Tras el doblete de Jude Bellingham y el descuento de Julián Quiñones, México cerró de manera frenética y estuvo cerca del empate, pero el portero del Everton volvió a ser factor.

En un nuevo servicio de Roberto Alvarado al área, Raúl Jiménez tuvo un excelso movimiento y remate de cabeza, pero Jordan Pickford voló para sacar el balón con mano izquierda al 45+2’.

El segundo atajadón de Jordan Pickford tras otro remate de cabeza de Raúl Jiménez Reuters

Para el segundo tiempo, Jarell Quansah se fue expulsado tras una fuerte entrada sobre Jesús Gallardo. La jugada fue revisada por el VAR y el árbitro sacó la roja al 54’.

Jordan Pickford festejó sus atajadones en el México vs Inglaterra en el Estadio CDMX del Mundial 2026 Reuters

Raúl Jiménez no se fue con las manos vacías y otra vez le anotó a Pickford, pero ahora en un Mundial. El delantero mexicano cobró de penal al 69’, en lo que fue el 2-3.

En el segundo tiempo, aunque no fue atajadón, le dio seguridad a la selección de Inglaterra al detener un disparo de Álvaro Fidalgo al 89’.