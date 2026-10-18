Oficial: Brian Rodríguez renueva contrato con el Club América

‘Rayito’ para rato. Luego de una importante victoria ante León para mantener el liderato el Club América celebra el triunfo anunciando la renovación de Brian Rodríguez.

Por medio de sus redes sociales oficiales el Club América hizo oficial la firma del nuevo contrato con Brian Rodríguez, el cual tiene vigencia hasta el 2030, cuatro años más para el uruguayo en Coapa.

América amarra a Rayito

Esta extensión contractual para Brian Rodríguez llega luego de un mercado de transferencias en el que estuvo muy cerca de abandonar Coapa por distintas ofertas que llagaron de varias importantes ligas tanto de Sudamérica como de Europa.

Clubes de Brasil como Cruceiro y Vasco da Gama intentaron hacerse de los servicios de Rayito. Así mismo, reportes de que Ajax de Países Bajos y CSKA de Moscú también buscaron fichar al dorsal ‘7’ del América.

Al final la directiva logró convencer a Brian de mantenerse en el club y decidieron darle una importante renovación de contrato para blindarlo de cara al mercado de transferencias invernal en el que seguramente otros clubes buscarían sacarlo de Coapa.

Brian Rodríguez feliz de seguir en América

En los últimos meses también surgió el rumor sobre que era el propio Brian Rodríguez quien estaba intentando forzar su salida de Coapa. El jugador charrúa desmintió en diversas ocasiones dicha información y ahora expresa su felicidad por firmar esta extensión que lo liga cuatro años más al club.

“Muy feliz, muy feliz de seguir acá con ustedes en casa, el mejor lugar. Vamos por más”

Número de Brian Rodríguez con América

Brian Rodríguez llegó a Coapa durante el Apertura 2022 procedente del LAFC de la MLS y desde el primer torneo se convirtió en uno de los jugadores más importantes en el América.

El extremo charrúa ha defendido la camiseta de las Águilas un total de 165 partidos, registrando 45 anotaciones y 31 asistencias; un total de 76 participaciones de gol.