Houston tendrá un 4 de julio histórico con Mundial, Canadá vs Marruecos, fuegos artificiales y mucho más

El calendario le guardó a Houston una coincidencia difícil de repetir. El 4 de julio, mientras Estados Unidos celebra 250 años de independencia, la ciudad tendrá su última cita como sede mundialista con un partido que definirá a uno de los invitados a los cuartos de final.

Canadá y Marruecos se enfrentarán en el Houston Stadium por un lugar entre los ocho mejores del torneo, en una jornada donde el futbol y la celebración nacional compartirán el mismo escenario.

Será el cierre de una etapa que transformó a H-Town durante el Mundial. La ciudad dejó de ser solamente una sede de partidos para convertirse en un punto de encuentro internacional donde culturas, sabores y aficionados convivieron durante semanas.

El ambiente mundialista llegó a cada rincón. En East Downtown (EaDo), el Fan Festival se convirtió en uno de los principales centros de reunión para los aficionados con transmisiones en vivo, gastronomía internacional, música y actividades que reflejan la diversidad de Houston.

La ciudad se preparó para recibir visitantes de todo el mundo y conectar el futbol con una celebración que tendrá un significado especial por el aniversario 250 de Estados Unidos.

Después del partido entre Canadá y Marruecos, Houston cambiará los goles por los fuegos artificiales y las celebraciones del Día de la Independencia.

Opciones para celebrar el 4 de julio en Houston

FAN FEST.El centro oficial de entretenimiento mundialista seguirá como uno de los lugares principales para disfrutar el ambiente de la ciudad. Habrá transmisiones de partidos, actividades culturales y opciones gastronómicas durante el fin de semana festivo.

Debido a que el espacio puede alcanzar su máxima capacidad en eventos de alta demanda, se recomienda llegar con anticipació

Freedom Over Texas

El evento principal de la celebración en Houston reunirá música, actividades familiares y uno de los espectáculos de fuegos artificiales más importantes de Texas.

Se realizará en Eleanor Tinsley Park y Sam Houston Park, dos espacios históricos del centro de la ciudad.

Eleanor Tinsley Park ofrece una de las mejores vistas del horizonte de Houston junto al Buffalo Bayou, mientras que Sam Houston Park representa una parte fundamental de la historia local al ser el parque más antiguo de la ciudad. Miller Outdoor Theatre

Ubicado dentro de Hermann Park, será una alternativa para quienes buscan una celebración más tranquila.

El escenario ofrecerá un concierto gratuito de la Orquesta Sinfónica de Houston y después un espectáculo de fuegos artificiales que podrá disfrutarse desde las áreas verdes del parque.

POST Houston Skylawn

En el corazón de Downtown se encuentra uno de los puntos con mejor vista para vivir la noche.

El antiguo edificio de la oficina central de correos convertido en espacio cultural ofrece música, gastronomía y una terraza con panorámica de la ciudad para observar los fuegos artificiales desde las alturas.

Kemah Boardwalk

A unos kilómetros de Houston, junto a la Bahía de Galveston, Kemah será una opción para quienes buscan celebrar frente al agua.

El destino combina restaurantes, juegos mecánicos y un ambiente familiar.

Una de las experiencias más especiales será observar el espectáculo desde el crucero Boardwalk Beast. Los boletos tienen un costo de 40 dólares y se pueden adquirir en la taquilla del parque. El embarque comienza a las 9 de la noche.

Houston tendrá una despedida mundialista que no aparece todos los días en el calendario. Un partido de eliminación directa, una ciudad convertida en punto de encuentro global y una fecha histórica para Estados Unidos harán del 4 de julio una noche distinta en H-Town.