Así es el Fan Fest de Houston, el Disneylandia de los amantes del Mundial

El asfalto de Houston no entiende de nostalgia ni de postales arquitectónicas. Aquí no hay edificios coloniales que flanqueen la plaza, ni la mística histórica del Zócalo de la Ciudad de México para cobijar la euforia colectiva. Lo que hay son ocho cuadras en el barrio de East Downtown (EaDo). Ocho manzanas de puro cemento texano transformadas en un Disneylandia para los devotos del futbol; un refugio donde el Mundial deja de ser un privilegio de palcos corporativos para convertirse en lo que siempre debió ser: una fiesta de todos.

Al mediodía, el termómetro marca 35 grados con una humedad que transforma el aire en una presencia física, densa y sofocante. Sin embargo, el flujo de camisetas albicelestes y rojas es incesante. El imán de hoy es magnético. En las pantallas gigantes, Lionel Messi acaba de fracturar la historia al convertirse en el máximo goleador en la crónica de los Mundiales durante el partido contra Austria. El grito que estalla en el sur de Texas no envidia la acústica de ningún estadio moderno.

Aficionados pasan por pasillos con rociador de agua. Ariel Velázquez

Para miles de los asistentes, este perímetro es el único Mundial real al que tendrán acceso. Con entradas oficiales en los estadios que cotizan en miles de dólares en los mercados de reventa y taquillas virtuales de la FIFA, las gradas del torneo se han convertido en un ecosistema exclusivo para economías privilegiadas. El Fan Fest, concebido inicialmente por el organismo rector como una obligación diaria y gratuita para las 16 ciudades sede, terminó diluyéndose en el mapa norteamericano debido a las estrictas normas de recaudación de fondos y los límites de patrocinio que impone la FIFA.

Ciudades como Los Ángeles claudicaron en la gratuidad, cobrando la entrada a celebraciones más pequeñas y fragmentados por la región. En Boston, Atlanta y Kansas City, los organizadores admitieron la imposibilidad financiera de sostener el ritmo, abriendo los recintos apenas la mitad de los días del torneo.

¿Cómo pagó Houston su Fan Fest?

Houston, en cambio, decidió volcarse por completo. El comité organizador local diseñó un despliegue que operara desde el primer día del torneo y durará hasta la final. La diferencia radica en la estructura de financiamiento tejana. Mientras otras sedes batallan con presupuestos municipales, Houston y Dallas aprovechan el Programa de Reembolso para Grandes Eventos de Texas, un marco legal que permite a los organizadores utilizar millones de dólares en fondos estatales obtenidos a través de los propios impuestos generados por el turismo, los hoteles, el alquiler de autos y el consumo de alcohol del evento. Cuando la ciudad albergó el Super Bowl LI en 2017, el estado aportó casi 30 millones de dólares a la organización.

Cuando juega México se registra una de las mayores entradas al Fan Fest. FIFA Fan Fest

A este mecanismo se sumaron 80 mdd asignados por el Departamento de Seguridad Nacional exclusivamente para la gestión de la seguridad en la ciudad, además de aportaciones privadas de corporativos locales como la Universidad Rice, el Hospital Houston Methodist y la petrolera saudí Aramco, patrocinador oficial de la FIFA,, que financió la construcción de la cancha reglamentaria interna bajo la promesa de donarla a la comunidad al finalizar el torneo.

En Houston, todo el mundo lo apoya", sostuvo Chris Canetti, presidente del comité organizador local. "Ha habido literalmente decenas y decenas de organizaciones que estaban entusiasmadas con la Copa del Mundo e hicieron lo necesario para que fuera un éxito".

Ingeniería contra el clima y el costo de la experiencia

Con una capacidad oficial de 7,500 personas dentro del recinto principal, Houston no posee el espacio más masivo del torneo, pero sí uno de los más sofisticados en su diseño de supervivencia urbana. La mitigación del calor es, después de la seguridad, la máxima prioridad de la organización. Sobre el césped artificial de tamaño reglamentario que sirve como zona de juego libre y segunda pantalla, el Departamento de Bomberos de Houston ejecuta un ritual de mitigación térmica con ráfagas ocasionales de agua pulverizada sobre la multitud.

La infraestructura incluye cinco zonas de nebulización transitables, dispensadores gratuitos de protector solar y estaciones de hidratación. A unos pasos, el Space Center Houston instaló un balón gigante con tecnología inmersiva que proyecta un cortometraje de 360 grados, conectando la historia de la exploración espacial de la ciudad con los hitos del futbol mundial. Para cuando el cuerpo dice basta ante el sol de Texas, el Houston Hall surge como un oasis cerrado y climatizado, donde los aficionados se congregan bajo una colosal lámpara diseñada para imitar la parte inferior del mítico e histórico Astrodome.

Crecí en Houston, he ocupado cargos públicos durante toda mi vida adulta y he asistido a Super Bowls y Series Mundiales", asegura el alcalde de la ciudad, John Whitmire, quien frecuenta el lugar diariamente. "Realmente nunca había visto nada igual".

Sin embargo, la entrada gratuita no exime al visitante del costo real de un día de Copa del Mundo. El acceso es libre, pero el consumo interno y la logística imponen su propia tarifa. Estacionar el auto en la esquina de Dallas Street y Emancipation Avenue, a escasos cuatro minutos de la entrada, cuesta 685 pesos con impuestos incluidos, obligando a los aficionados a buscar alternativas más lejanas que rondan los 422 pesos a cambio de largas caminatas bajo el sol.

¿Cuáles son los precios del Fan Fest de Houston?

Mitigar la deshidratación implica desembolsar 126 pesos por una botella de agua de 500 mililitroso 168 pesos por un Powerade o un refresco. Quienes optan por mitigar la tensión del partido con bebidas alcohólicas se encuentran con precios que van de los 274 pesos por una cerveza nacional a los 379 pesos por un cóctel enlatado, pasando por los 316 pesos de una margarita clásica. Llevarse la memoria material del torneo, como una camiseta juvenil oficial de la FIFA en las tiendas del festival, suma 843 pesos más a la cuenta.La resistencia y el impacto en los barrios

El Fan Fest de Houston no es un satélite aislado; funciona como un catalizador de barrio. El perímetro de East Downtown está conectado de forma orgánica con la "Football Fiesta", una extensión comercial y gastronómica que triplica o cuadruplica la capacidad de recepción del festival original utilizando los bares y restaurantes locales de la zona. Esta alianza sirve de amortiguador climático, permitiendo a los turistas y residentes locales refugiarse en espacios cerrados con aire acondicionado cuando el termómetro se vuelve peligroso o cuando las tormentas eléctricas azotan la región, como sucedió tras el encuentro donde Estados Unidos venció a Australia.

Mientras los bares de gran capacidad registran llenos absolutos, los cierres de calles prolongados y el encarecimiento de los espacios de estacionamiento han estrangulado la operación cotidiana de los comercios minoristas del sector que no están directamente vinculados al giro del entretenimiento futbolístico. A pocas cuadras se erige el Shell Energy Stadium, hogar del Dynamo y el Dash de la MLS y NWSL, un coloso que funciona de manera paralela al Fan Fest al albergar decenas de eventos masivos de visualización de partidos, registrando llenos totales en encuentros de alta tensión regional, como el vibrante México contra Corea del Sur.

La relevancia cultural del espacio quedó de manifiesto cuando el fenómeno de internet IShowSpeed apareció de forma imprevista en el recinto, desatando una oleada de euforia juvenil que tomó por sorpresa a las autoridades locales, ajenas a las dinámicas de las celebridades digitales del momento.

Al final del día, cuando las luces de las pantallas gigantes se reflejan en el sudor de la multitud y las notas de los artistas locales cierran la jornada, el balance del Fan Fest de Houston no se calcula en las cajas registradoras. Se mide en la democratización del festejo. Un parque de diversiones abrasador donde el balón rueda gratis para quien conserve la voluntad de mirar.