Domingo agridulce: Ruud abandona el US Open por lesión mientras Pegula arrasa en Flushing Meadows

La jornada inaugural del US Open 2026 sacudió las pistas de Flushing Meadows con noticias de alto impacto en ambas ramas. El último Grand Slam de la temporada tenística arrancó con un panorama agridulce: por un lado, la inesperada baja de última hora de una de las grandes figuras del cuadro masculino; por el otro, la firme presentación de una de las principales candidatas locales al título de la WTA.

El noruego Casper Ruud, decimonoveno preclasificado y finalista de la edición de 2022, anunció oficialmente su retiro del certamen neoyorquino debido a una persistente lesión de espalda. Las alarmas ya se habían encendido tras su prematuro abandono en el Masters 1000 de Cincinnati semanas atrás y, aunque el cuerpo médico intentó acelerar su recuperación, las molestias le impidieron entrenar al nivel exigido para un torneo de cinco sets.

A través de sus canales oficiales, el jugador escandinavo compartió un emotivo mensaje explicando su dolorosa decisión:

Desafortunadamente, mi espalda no se ha recuperado al ritmo que esperábamos... mi equipo y yo hemos decidido pensar a largo plazo y darle a mi cuerpo el tiempo que necesita".

El beneficiado en el cuadro y la fiesta de Jessica Pegula

La renuncia del exnúmero dos del mundo obligó a la organización de la USTA a ajustar de emergencia el orden de juego de la primera ronda. La plaza vacante de Ruud en el cuadro principal la ocupará el joven francés Arthur Gea, quien ingresa bajo la condición de lucky loser (perdedor afortunado) y enfrentará al argentino Juan Manuel Cerúndolo en su debut absoluto en Nueva York.

En contraste con las malas noticias del cuadro varonil, el torneo femenino brindó alegrías inmediatas al público estadounidense en las tribunas gracias a la impecable actuación de Jessica Pegula.

La norteamericana, tercera sembrada de la competición, cumplió los pronósticos y selló su pase a la segunda ronda tras vencer con autoridad a la rumana Elena-Gabriela Ruse con parciales de 6-3 y 6-2. Con un juego sumamente agresivo desde el fondo de la pista y un brillante 92% de efectividad con su primer servicio, Pegula reafirmó con creces su condición de favorita en casa.