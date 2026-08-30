Enric Mas gana en Aitana y aprovecha el adiós de Pogacar

Enric Mas respondió como líder. El español soportó todos los ataques en una de las jornadas más exigentes de La Vuelta a España y todavía tuvo fuerzas para llevarse la victoria en la cima de Aitana, resultado que le permitió reforzar el maillot rojo después de la retirada de Tadej Pogacar.

El corredor del Movistar llegó a la etapa convertido de golpe en el hombre a vencer. La salida de Pogacar, quien abandonó la carrera debido a una conmoción cerebral, fractura desplazada de la clavícula izquierda, una fractura cervical estable en C7 y múltiples abrasiones, cambió por completo el panorama de la competencia.

Y la primera prueba seria para Mas no tardó en aparecer.

La jornada acumuló 5 mil 200 metros de desnivel y tuvo su punto decisivo en la subida a Aitana, un puerto de 22 kilómetros con una pendiente media de 5.8 por ciento y rampas de hasta 13 por ciento. Antes, el pelotón había superado los ascensos de Táberna, Miserat, Tollos, Tudons y Benifallim.

Mas no cedió ante los ataques

En el ascenso final comenzaron los movimientos entre los favoritos. Richard Carapaz lanzó su ofensiva, después lo intentó Felix Gall, pero Enric Mas respondió a cada movimiento y poco a poco fue reduciendo el grupo de candidatos.

El español terminó marchándose únicamente con Oscar Onley, quien sobre el papel tenía mayor velocidad para definir la etapa. Sin embargo, Mas sorprendió también en el cierre y superó al británico en el sprint para conseguir apenas la victoria número 11 de su carrera profesional y su primera etapa en La Vuelta desde 2018.

Primoz Roglic cruzó la meta 12 segundos después del ganador, mientras Gall perdió 18 segundos y Carapaz, quien terminó noveno, cedió 54.

Aumenta su ventaja en la general

El triunfo permitió a Enric Mas ampliar su margen al frente de la clasificación general. El corredor del Movistar tiene ahora 1:18 minutos sobre Roglic, 1:39 respecto a Gall y 2:20 sobre Onley.

La victoria tuvo además un sabor especial para el español. Su último triunfo había llegado en el Giro de Emilia de 2022, precisamente cuando logró imponerse sobre Pogacar.

La Vuelta tendrá jornada de descanso este lunes y regresará el martes con una etapa que incluye tres puertos de tercera categoría. Para Mas, sin embargo, la misión será seguir aumentando diferencias antes de la contrarreloj del jueves 10, una jornada que podría resultar determinante en la pelea por el título.