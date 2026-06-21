Un hombre contra un país: Mbappé vale nueve veces más que Irak

La diferencia entre Francia e Irak antes de su partido del Mundial 2026 también aparece fuera de la cancha.

Cuando Kylian Mbappé encabece el ataque francés, lo hará con un valor de mercado estimado en 206 millones de dólares, una cifra que supera ampliamente los aproximadamente 24 millones de dólares que alcanza toda la plantilla de Irak.

La comparación resume una de las grandes brechas que existen en esta edición de la Copa del Mundo, que por primera vez cuenta con 48 selecciones participantes y abrió espacio para equipos que históricamente han tenido menos presencia en el torneo.

¿Cuánto vale Francia?

Francia pertenece al grupo de las selecciones más caras del planeta. Su plantel está valuado cerca de los mil 700 millones de dólares, encabezando la lista mundial junto a Inglaterra, España, Portugal, Alemania y Brasil.

Irak, en cambio, aparece entre las selecciones con menor valor económico del campeonato.

La diferencia ya tuvo un antecedente en la primera jornada del torneo. Noruega derrotó 4-1 a Irak con dos goles de Erling Haaland, cuyo valor individual ronda los 229 millones de dólares, casi diez veces más que todo el equipo asiático.

El caso de Mbappé no es aislado. Casi la mitad de las selecciones mundialistas tienen un valor de plantilla inferior al precio estimado de figuras como Haaland o Lamine Yamal.

Incluso algunos equipos considerados competitivos en el torneo quedan por debajo de las principales estrellas. México y Canadá, dos de los anfitriones del Mundial, tienen plantillas valuadas en cifras inferiores al valor individual de algunos de los futbolistas más cotizados.

Sin embargo, el mercado no juega los partidos.

Los primeros resultados del Mundial ya mostraron que las diferencias económicas no siempre terminan reflejadas en el marcador. Selecciones con menor inversión lograron competir de igual a igual frente a rivales con plantillas mucho más costosas.

Los valores de mercado tampoco representan únicamente la calidad actual de un jugador. Transfermarkt considera factores como edad, contrato, rendimiento con clubes y proyección futura.

Por eso futbolistas como https://x.com/AbrahamPRomero/status/2068783844753297590?s=20, dos de los deportistas con mayores ingresos del mundo, no aparecen entre los jugadores más caros según ese sistema de valoración.

Francia llegará como favorita ante Irak, con Mbappé como la referencia de una generación acostumbrada a pelear por títulos. Irak intentará competir contra una diferencia que empieza desde los números, pero que en un Mundial todavía debe confirmarse dentro de la cancha.