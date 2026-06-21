Leo Østigård de Noruega vivió el nacimiento de su hijo por videollamada durante el Mundial 2026

El Mundial 2026 sigue dejando historias que trascienden lo deportivo. Esta vez, el protagonista fue Leo Østigård, defensor de la Selección de Noruega, quien vivió uno de los momentos más importantes de su vida mientras se encontraba concentrado con su equipo en Estados Unidos.

El futbolista siguió mediante una videollamada el nacimiento de su primer hijo, un acontecimiento que coincidió con la celebración de su primer Día del Padre, convirtiendo la jornada en una fecha inolvidable tanto en lo personal como en lo profesional.

Østigård, que días antes había contribuido al triunfo de Noruega con una destacada actuación, no pudo estar físicamente junto a su pareja, Aurora Eidmann, debido a sus compromisos con la selección durante la Copa del Mundo 2026. Sin embargo, acompañó el proceso a distancia y posteriormente confesó que se trató de una de las experiencias más emotivas que ha vivido.

La noticia generó una ola de felicitaciones dentro del combinado noruego. Figuras como Erling Haaland y otros integrantes del plantel celebraron junto a su compañero la llegada del bebé, en una muestra de unión que fortaleció aún más el ambiente dentro del equipo.

La historia de Leo Østigård se convirtió rápidamente en una de las más conmovedoras del Mundial 2026, recordando que detrás de los futbolistas también existen momentos personales que marcan sus vidas para siempre. A pesar de la distancia y la exigencia de la competencia, el defensor pudo presenciar el nacimiento de su hijo y celebrar un día que difícilmente olvidará.