Histórico: Raúl Jiménez anotó una joya de penal y llegó a 200 goles en su carrera

El mítico Old Trafford se vistió de gala para atestiguar un momento histórico para el deporte mexicano. En un partido vibrante donde el Manchester United y el Fulham no se guardaron nada, el delantero azteca Raúl Jiménez demostró por qué es considerado uno de los mejores cobradores de penales del planeta. Más allá del resultado colectivo, la jornada quedó marcada en los libros de historia personal del ‘Lobo de Tepeji’, quien eligió uno de los escenarios más imponentes del mundo, el ‘Teatro de los Sueños’, para alcanzar la mágica cifra de 200 goles en su trayectoria profesional.

Raúl Jiménez siendo derribado por Harry Maguire. AFP

El encuentro fue complejo para los visitantes. Los ‘Red Devils’, dirigidos por Michael Carrick, impusieron condiciones inicialmente y tomaron una ventaja de dos goles gracias a las anotaciones de Casemiro y Matheus Cunha. Parecía una tarde gris para los ‘Cottagers’, pero el equipo londinense mostró carácter y mejoró su funcionamiento conforme avanzó el reloj. Fue pasado el minuto 80 cuando el destino le sonrió al canterano del América, quien provocó una falta dentro del área que derivó en la pena máxima y en la oportunidad de oro para recortar distancias.

CÁTEDRA DE COBRO ANTE LA PRESIÓN INGLESA

El momento cumbre llegó. Raúl Jiménez tomó el balón con la frialdad de un veterano que conoce su oficio a la perfección. Enfrente tenía al guardameta Senne Lammens, quien intentó intimidarlo con movimientos sobre la línea de cal. Sin embargo, el mexicano ejecutó su ritual característico: pasos cortos, mirada fija en el portero y una pausa casi imperceptible para leer el movimiento del rival.

El cobro fue una obra de arte. De pierna derecha, Raúl impactó el esférico con potencia y colocación, enviándolo prácticamente al ángulo superior izquierdo. Aunque Lammens adivinó la trayectoria y se lanzó hacia ese costado, la ejecución fue tan precisa que resultó imposible de atajar. No fue suerte, fue la confirmación de una técnica depurada que coloca a Jiménez en la élite mundial desde los once pasos, fallando únicamente dos veces en toda su carrera. Ese golazo no solo acercó al Fulham en el marcador, sino que reafirmó la calidad intacta del ariete tras superar momentos difíciles en años anteriores.

UN LOBO DE 200 GOLES: EL DESGLOSE DE LA LEYENDA

Con este tanto ante uno de los gigantes de la Premier League, Raúl Jiménez ingresó al selecto club de los bicentenarios. Llegar a 200 goles es una proeza que resume años de sacrificio, adaptación y resiliencia. Su paso por Europa y su desempeño con la camiseta nacional avalan su estatus como uno de los delanteros más letales que produjo el futbol mexicano.

Raúl Jiménez celebró con calma el empate ante el Manchester United. REUTERS

El desglose de sus anotaciones narra su viaje futbolístico: desde sus inicios donde brilló con América (38 goles), pasando por su breve pero importante estancia en el Atlético de Madrid (1 gol), su consolidación en Portugal con el Benfica (31 goles), hasta llegar a su época dorada en Inglaterra. Con el Wolverhampton, donde se convirtió en ídolo absoluto antes de aquella terrible fractura de cráneo, marcó 57 dianas. Ahora, con el Fulham, suma ya 29 tantos, demostrando que su instinto sigue intacto.

A esta impresionante cuenta de clubes se le suman los 44 goles que gritó con la Selección Mexicana, cifra que lo mantiene al acecho del récord histórico del Tricolor. Hoy, Raúl Jiménez suma 86 goles totales en equipos de la Premier League, consolidando su legado en la liga más competitiva del mundo.