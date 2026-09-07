Guillermo Almada exigió un contención y América le arrebata a Xolos a su figura del mediocampo

El América ya encontró al mediocampista que buscaba. Iván Tona, de 26 años, es nuevo jugador de las Águilas después de su paso por Xolos de Tijuana, de acuerdo con el reporte de Julio Ibáñez, periodista de TUDN.

La incorporación responde a una de las necesidades que tenía el cuerpo técnico azulcrema para el Apertura 2026. Tona llega para competir por un lugar en la zona de contención, una posición que el América había intentado reforzar con otros nombres, entre ellos Luis Chávez.

La operación por el mediocampista del Dynamo de Moscú no resultó sencilla y el América terminó moviéndose por una alternativa dentro de la Liga MX. Tona se convirtió en la opción elegida.

¿Quién es Iván Tona, el nuevo refuerzo del América?

Tona nació el 1 de abril de 2000 en Hermosillo, Sonora, y se desempeña principalmente como mediocampista defensivo. Mide 1.76 metros, es derecho y utilizó el número 8 durante su etapa con Xolos.

Su formación comenzó en las fuerzas básicas de Tijuana y posteriormente tuvo experiencias en el futbol de Liga de Expansión antes de consolidarse en Primera División. Con Xolos encontró continuidad y se convirtió en uno de los futbolistas habituales de la zona central del campo.

Su perfil es el de un volante que puede jugar por delante de la defensa, participar en la recuperación y ayudar a darle salida al equipo. En el actual Apertura 2026 había iniciado seis partidos con Tijuana y acumulaba 531 minutos antes de su llegada al América.

¿Por qué América eligió a Iván Tona?

La llegada de Tona tiene que ver con una necesidad concreta. América buscaba más presencia en la contención y el cuerpo técnico identificó al jugador de Xolos como una alternativa para fortalecer esa zona.

El nombre de Tona no era nuevo en el entorno azulcrema. Desde finales de 2025 ya había aparecido entre los futbolistas que estaban en el radar del América.

Ahora la negociación llegó a otro punto.

El movimiento también ocurre en un momento de reconstrucción del plantel americanista. Guillermo Almada asumió el banquillo para el Apertura 2026 después de la salida de André Jardine, dentro de una reestructuración que también alcanzó distintas áreas de la institución.¿Qué otros refuerzos busca América?

¿Será la última contratación del América?

De acuerdo con el reporte de Ibáñez, América también trabaja en la contratación de un defensa central, operación que estaría encaminada y que podría convertirse en el siguiente refuerzo del equipo.

El objetivo de la directiva es terminar de apuntalar una plantilla que comenzó una nueva etapa con Almada en el banquillo.

La apuesta por Tona también supone un cambio respecto a la intención inicial de buscar un futbolista de mayor recorrido internacional. El América terminó volteando hacia un jugador de la propia Liga MX que conoce el campeonato, tiene 26 años y llega con experiencia suficiente para competir inmediatamente por un puesto.