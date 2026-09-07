Aaron Judge regresa a los Yankees: el capitán vuelve cuando Nueva York más lo necesita

Aaron Judge vuelve justo cuando los Yankees necesitan recordar qué equipo querían ser con la postemporada a la vuelta de la esquina.

El capitán de Nueva York fue activado este lunes de la lista de lesionados de 60 días y está listo para reincorporarse al roster para la serie de tres partidos contra los Rockies de Colorado. Han pasado más de tres meses desde la última vez que el tres veces Jugador Más Valioso apareció en un juego de Grandes Ligas.

Judge no juega desde el 31 de mayo, cuando una fractura en la costilla derecha lo obligó a detener una temporada que había comenzado lejos del nivel que mostró en 2025. Ahora regresa con los Yankees metidos de lleno en una carrera que podría definir su temporada durante las próximas semanas.

Nueva York tiene marca de 81-62 y está a cuatro juegos de Tampa Bay en el Este de la Liga Americana. Boston aparece dos juegos detrás de los Yankees en la pelea por el primer comodín. Con solamente 19 encuentros por disputar, cada partido empieza a adquirir un peso diferente.

¿Cuánto perdió Nueva York sin su capitán?

La mejor manera de dimensionar la ausencia de Judge no está solamente en el número de partidos que se perdió, sino en lo que ocurrió con el bate colectivo de los Yankees.

Después del último partido de Judge, Nueva York tenía marca de 36-23. Desde entonces ganó 45 de los 84 juegos en los que jugó sin su capitán, un rendimiento suficiente para mantenerse en la pelea, pero acompañado por una caída importante en su producción ofensiva.

Antes del 31 de mayo, los Yankees bateaban .243 y habían conectado 86 cuadrangulares en 59 encuentros. Durante los 84 partidos sin Judge, su promedio colectivo cayó a .227, aunque conectaron 107 jonrones.

Ese .227 fue el segundo peor promedio de bateo de las Grandes Ligas durante ese periodo, solamente por encima de Seattle, que bateó .225.

El OPS también cuenta la historia. Nueva York pasó de .770 antes de la lesión a .681 durante la ausencia de Judge.

Los Yankees encontraron la manera de ganar partidos. Lo que no encontraron fue una forma de reemplazar la presencia ofensiva de su capitán.

¿Puede Judge cambiar la ofensiva de los Yankees en 19 partidos?

Judge regresa con números que están muy lejos de los que acostumbró a producir la temporada pasada.

Tiene promedio de .248, 17 jonrones y 38 carreras impulsadas. En 2025 conquistó el título de bateo con .331, además de conectar 53 cuadrangulares y producir 114 carreras en 152 encuentros.

Antes de quedar fuera, Judge solamente había disputado 31 partidos y bateaba .263 con siete jonrones y 20 carreras impulsadas. La lesión tampoco apareció de la nada. El 26 de abril se lastimó al intentar evitar a Jazz Chisholm Jr. durante una atrapada en Houston.

Posteriormente sufrió la fractura que terminó por sacarlo de circulación.

Su último tramo antes de la lesión tampoco había sido particularmente productivo. Su único jonrón en sus últimos 18 juegos fue un cuadrangular de dos carreras contra Tampa Bay el 24 de mayo, batazo que dejó tendidos a los Yankees y puso fin a una racha de 11 partidos sin producir una carrera, la más larga de su carrera.